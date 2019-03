Tricampeã mundial de ciclismo Kelly Catlin morre aos 23 anos

USA Today Sports via Reuters

A norte-americana Kelly Catlin, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio2016 e tricampeã mundial de perseguição, morreu na sexta-feira, aos 23 anos, informou no domingo a Federação de Ciclismo dos Estados Unidos.

“A comunidade do ciclismo dos Estados Unidos sofreu uma perda devastadora com a morte de Kelly Catlin, membro da equipa nacional”, lamentou o presidente da Federação, Rob De Martini, num comunicado divulgado nas redes sociais.

Nascida no Minesota, em 3 de Novembro de 1995, a ciclista morreu em casa, na Califórnia, segundo informaram os meios de comunicação locais. Segundo declarações do pai da atleta citadas pelo jornal The Guardian, a jovem suicidou-se.

Catlin, que era estudante de engenharia informática na Universidade de Stanford, era uma das grandes figuras do ciclismo de pista, como demonstram os três títulos mundiais, em 2016, 2017 e 2018, e a medalha de prata que conquistou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, também em ciclismo de perseguição. A ciclista também tinha formação em matemática, mandarim e sabia tocar violino.