Sporting oficializa Luís Neto até 2022

O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação do internacional português Luís Neto, defesa-central do Zenit, que se comprometeu com o emblema de Alvalade por três temporadas, num contrato válido a partir do início da próxima época.

O defesa de 30 anos regressa ao futebol português após sete anos repartidos por Itália (Siena), Rússia (Zenit) e Turquia (Fenerbahçe), tendo cumprido os exames médicos e acertado os termos do acordo com o Sporting após ter abandonado o estágio do Zenit, no Qatar.

Formado no Varzim, Neto chegou ao primeiro escalão nacional ao serviço do Nacional da Madeira (2011/12), de onde foi transferido para a Serie A italiana, tendo na mesma época transitado para o Zenit, clube a que está vinculado desde então.

Em declarações ao Jornal Sporting, o futebolista disse-se “feliz e grato pela oportunidade de representar um clube da dimensão do Sporting”, embora por enquanto se mantenha “focado no Zenit, para terminar a época da forma séria e profissional”.