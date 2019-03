Nasceu em Bagdad e será o primeiro iraquiano a jogar na MLS

Nascido e criado em Bagdad, vai jogar na Major League Soccer (MLS). Ali Adnan Kadhim é o primeiro futebolista natural do Iraque a chegar ao campeonato norte-americano de futebol, que também é disputado pelos canadianos dos Vancouver Whitecaps. Emprestado pelos italianos da Udinese até ao final da temporada, o iraquiano joga a lateral esquerdo e fará companhia ao ex- Sporting Fredy Montero. A chegada a um novo continente acabou com a frustração e burocracias contratuais que o obrigaram a deixar a Europa.

Ali Adnan foi um dos nomes a sobressair na selecção do Iraque no Mundial de sub-20, em 2013, que se realizou na Turquia. Os “leões da Mesopotâmia” ficaram em quarto lugar na competição depois de perderem com o Uruguai, por 7-6, no desempate (1-1 após 120’, Ali Adnan marcou o golo) por grandes penalidades. Este lateral esquerdo foi um dos totalistas iraquianos que chegou ainda a marcar dois golos.

Welcome to Vancouver!



ICYMI, #VWFC have acquired Iraqi international left back Ali Adnan on loan through the end of June. pic.twitter.com/bTnVHryFFr — Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) 10 de março de 2019

Dois anos depois jogou na Taça Asiática de 2015, com Justin Meram, um jogador nascido no Michigan, de raízes iraquianas, que continua a jogar nos EUA, e nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Na nova edição da Taça Asiática que aconteceu este ano, Ali Adnan foi novamente chamado a representar o Iraque, mas perdeu o visto internacional cedido pela Atalanta para continuar a jogar na Europa. Depois de um livre decisivo aos 90’, que deu o 3-2 vitorioso frente ao Vietname e o acesso aos “oitavos” perdido contra o vencedor Qatar, o próprio jogador ficou sem clube, até surgir a opção de rumar à MLS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O futebolista foi formado no Baghdad SC e em 2015 foi transferido para os turcos do Rizespor. Cumpridas três temporadas na Turquia, seguiu para Itália para assinar contrato com a Udinese, que o emprestou no arranque desta época, em Agosto, à Atalanta. Aí cumpriu apenas quatro jogos, mas totaliza mais de 70 partidas na Serie A e quase 60 jogos na Liga turca – é uma contratação que, pela experiência, agrada aos adeptos dos Whitecaps, que anseiam pela primeira vitória na fase regular da MLS. A equipa de Vancouver, na conferência Oeste, perdeu os dois primeiros jogos – 2-3 frente ao Minnesota United e 1-0 diante do Real Salt Lake.

“Avaliámos todas as opções possíveis e este empréstimo [sem opção de compra] permitiu-nos reforçar a posição de lateral esquerdo enquanto continuamos a explorar a próxima janela de mercado de transferências, em Julho”, disse o treinador dos Whitecaps, Marc Dos Santos. “O Ali é fisicamente dotado, agressivo, forte nas bolas aéreas e ele vai trazer equilíbrio à equipa com as suas capacidades defensivas”, elogiou, enquanto o futebolista destacou a “ambição” e “forte base de adeptos” no clube canadiano.