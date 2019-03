Molinari magistral conquista Arnold Palmer Invitational

Pelo segundo ano consecutivo, um espantoso resultado final de 64 pancadas, 8 abaixo do Par 72, definiu o vencedor do Arnold Palmer Invitational no Bay Hill Club & Lodge. Depois de Rory McIlroy em 2018, coube ao italiano Francesco Molinari ser o autor da proeza, para aquele que foi o seu terceiro triunfo no PGA Tour nos últimos 12 torneios que jogou, a juntar ao Quicken Loans National e ao The Open Championship, este um dos quatro torneios do Grand Slam.

Molinari tinha partido para a última volta no 17.ºs, com cinco pancadas de desvantagem para o líder, o inglês Matthew Fitzpatrick, e, somando um total agregado de 276 (-12), acabou por vencer com duas de vantagem sobre o jovem britânico de 24 anos.

Num top-5 só com não-americanos, o sul-coreano Sungjae Im, o espanhol Rafa Cabrera-Bello e o inglês Tommy Fleetwod partilharam o terceiro lugar 279.

Rory McIlroy, que jogou na última parelha do dia ao lado de Fitzpatrick, registou o seu quinto top-10 em outros tantos este ano no circuito, empatado em 6.º com o norte-americano Keith Mitchell (vencedor do torneio anterior, The Honda Classic), o inglês Matt Wallace (vencedor do Open de Portugal em 2017) e o sul-coreano Sung Kang, todos com 280.

“Tentei ser agressivo desde o início e foi bom ver tantos putts a caírem, especialmente para os meus padrões”, afirmou o italiano de 36 anos. “Acho que foi a minha melhor volta de sempre em termos de putting. E foi bom tê-lo conseguido naquelas circunstância, no lugar de Arnie”, acrescentou.

Com esta vitória, Molinari subiu de 10.º para 7.º no ranking mundial, tabela liderada pelo norte-americano Dustin Johnson. E entre quinta-feira estará no The Players Championship, no TPC Sawgrass, em Ponte Vedra Beach, Florida.

