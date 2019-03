Fisco espanhol investiga valores transaccionados por Neymar

As autoridades fiscais espanholas estão a investigar a renovação do contrato do futebolista Neymar com o FC Barcelona e a posterior transferência do brasileiro para o Paris Saint-Germain, avança esta segunda-feira o El Mundo.

De acordo com o jornal espanhol, as autoridades espanholas querem saber se Neymar pagou em Espanha os impostos correspondentes à renovação do contrato com o clube catalão, que ascendeu a 64,4 milhões de euros, e relativos à sua transferência para Paris, num negócio que teve o valor recorde de 222 milhões. Em 2017, Neymar viveu em Espanha durante 183 dias e, segundo a lei espanhola, deve declarar os rendimentos que teve no próprio país e em França.

As autoridades entendem que, por ser residente fiscal em Espanha em 2017, Neymar devia ter declarado essas verbas no país.

Em Outubro de 2018, as contas do brasileiro também foram investigadas pelo mesmo fisco espanhol devido a uma alegada fraude na sua transferência do Santos para o Barcelona. O jogador esteve em risco de cumprir pena de seis anos de prisão.