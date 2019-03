Benfica e Belenenses SAD lutam por bons “poleiros”

O jogo entre Benfica e Belenenses SAD, marcado para esta segunda-feira (20h15), na Luz, será uma luta por “poleiros”. De um lado, uns “encarnados” em plena luta pelo título e sem margem de erro. Do outro, uns “azuis” em plena luta pela Europa e com hipóteses de alcançar o V. Guimarães no sexto lugar, depois da derrota dos minhotos frente ao rival Sp. Braga.

Os números permitem prever um jogo passado maioritariamente no meio-campo dos visitantes, mas o Benfica que não conte com um “festival” de oportunidades de golo. O Belenenses SAD é a equipa que mais tempo de jogo passa junto à sua baliza e a que menos passa no último terço adversário. No entanto, apesar de este dado permitir prever um jogo perto da baliza de Muriel, o Belenenses SAD é, descontando os três “grandes” e o Rio Ave, a equipa que mais posse de bola tem na Liga. Dados não necessariamente contraditórios e que atestam a capacidade da equipa de Silas em ter bola e não abdicar da saída apoiada desde trás – algo certamente sabido por um Benfica que tem sido asfixiante e muito capaz na pressão alta.

Além disto, há outro dado que pode contrariar a tese de “festival” ofensivo “encarnado”: o Belenenses SAD é, a jogar fora de casa, das equipas que menos remates concede aos adversários. Para o Belenenses SAD, a chave o encontro poderá estar na capacidade de parar os criativos do Benfica. É que a equipa de Silas é a quarta que menos faltas faz, na Liga, uma “lealdade” que, na Luz, poderá dar problemas.

Aumentar

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Benfica e Belenenses SAD chegam a este jogo em óptimo momento. Um Benfica recém-chegado à liderança, depois da vitória no Dragão, frente ao FC Porto, e numa série de nove jogos consecutivos a vencer na Liga. Série que coincide com a troca de Rui Vitória por Bruno Lage. Um Belenenses SAD, por seu lado, que vem de duas vitórias consecutivas e de dois jogos sem sofrer golos. Mais: vem de uma goleada ao Feirense, por 4-0, e de um triunfo surpreendente em Braga.

Na antevisão do jogo, Bruno Lage confirmou que Seferovic, lesionado, não irá a jogo, mas não confirmou a presença de Jonas: “A gestão dele é igual à dos outros jogadores. Se tem de jogar, joga. Se tem de ficar no banco e entrar, fica. Se tem de ficar de fora dos convocados, fica também”, explicou.

Já Silas garantiu que vai levar um Belenenses “atrevido”. “Não quero travar o Benfica, mas pretendo que eles não nos travem. Vamos para ganhar e não apenas para não perder”, disse.