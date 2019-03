Belenenses SAD estreia novo símbolo na Luz

A Belenenses SAD vai estrear esta noite, na visita ao Benfica, um novo símbolo nas camisolas. Na sequência do acórdão do Tribunal da Relação que confirmou a decisão do Tribunal de Propriedade Intelectual em relação à providência cautelar interposta pelo clube – e que impede a SAD de usar o emblema, o hino e o lema do Belenenses – a SAD apresentou um novo símbolo.

Inspirado na Torre de Belém, e com a letra B em posição central, o emblema que a SAD utilizará foi confirmado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

“Formado por um escudo, uma torre e a letra B, o novo símbolo tem um simbolismo especial. Assim, o escudo defende o prestígio que os adeptos e jogadores emprestam ao clube. Já a torre representa o maior símbolo da área que deu o nome à instituição, Belém. Por último, a letra B, de Belenenses, que foi construída com base nas velas das naus que partiram à descoberta do Mundo e representa audácia e conquista”, escreveu o diário desportivo Record, que inicialmente avançou a notícia.