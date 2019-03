Capitão Marvel teve a melhor estreia de sempre para um filme protagonizado por uma mulher

Capitão Marvel, o filme sobre uma capitã super-heroína da Marvel, tornou-se no filme protagonizado por uma mulher com a melhor estreia de sempre. Com resultados de bilheteira mundiais de 404 milhões de euros e uma estreia de 561 mil euros só em Portugal que representa o dobro das receitas e dos espectadores conseguidos por Mulher-Maravilha em 2017, o filme fez história.

O filme, que se estreou em Portugal na quinta-feira, faz história também por ser o primeiro título dos poderosos Marvel Studios realizado por uma mulher (Anna Boden, que dirige o filme com Ryan Fleck) e por ser o primeiro desse mesmo estúdio e da Disney a dar à super-heroína Brie Larson o protagonismo. Os filmes de super-heróis são os mais vistos do mundo na última década, a par de franchises como Star Wars ou Avatar, e não é a primeira vez que uma mulher os encabeça – houve Elektra, uma super-heroína Marvel cujos direitos moram nos estúdios Fox, ou Catwoman, da rival DC Comics e filmada pela Warner Bros., e mais recentemente o fenómeno Mulher-Maravilha.

Mulher-Maravilha foi o primeiro filme de super-heróis realizado por uma mulher e em 2017 bateu um recorde: tornou-se no filme dirigido por uma mulher que mais receitas obteve. A sua estreia conseguiu 366 milhões de euros nas bilheteiras do mundo no mesmo período. Capitão Marvel acrescenta mais umas linhas à história, com uma estreia de 136 milhões de euros nos EUA e os restantes lucros brutos a virem do estrangeiro para completar os 404 milhões recordistas. As receitas são engrossadas pela venda de bilhetes para as salas IMAX, onde os ingressos são mais caros.

“Isto continua o impulso começado por Mulher-Maravilha. Os filmes protagonizados por mulheres têm vindo a ganhar tracção há vários anos, mas estes dois filmes, juntamente com Black Panther, mostram que um super-herói não tem de ser um homem branco para ser a base de um gigantesco orçamento [de produção]”, diz à revista Hollywood Reporter o analista financeiro Erik Handler. Os orçamentos de Capitão Marvel e de Mulher-Maravilha foram ambos de 133,4 milhões de euros.

Em Portugal, o filme foi já visto por 95.690 espectadores desde a sua estreia, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), um valor francamente superior ao conseguido por Mulher-Maravilha nos mesmos dias de estreia em Junho de 2017 – 247 mil euros e 43 mil espectadores, numa semana em que competia com Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias, o filme mais visto dessa semana. Capitão Marvel estreou-se em primeiro lugar deste fim-de-semana, com Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto em segundo lugar e já na sua terceira semana em cartaz. O terceiro filme mais visto do fim-de-semana em Portugal foi também protagonizado por uma mulher, e em português – Snu, sobre Snu Abecassis, que teve 15 mil espectadores.

As contas refazem-se perante um filme que não foi recebido de forma tão positiva quanto Mulher-Maravilha. O filme de Patty Jenkins protagonizado por Gal Gadot tornou-se no primeiro filme no feminino desse novo momento em que “super-heróis” é o sinónimo de blockbuster na cultura popular e em que os apelos de melhor e maior representação das mulheres nessa cultura de massas subiram de tom – e teve 93% de aprovação dos críticos e 88% do apreço dos espectadores no agregador Rotten Tomatoes. Capitão Marvel, que chega quase dois anos depois, conseguiu 80% de críticas positivas dos profissionais de cinema – os números de recepção dos espectadores não são para já dignos de análise porque o site teve de criar uma política especial para o filme por temer ser, e depois ter sido mesmo sido, atacado por trolls ou bots que fazem campanha anti-progressista contra o filme. Outros filmes foram alvo de campanhas semelhantes, desde Star Wars: Os Últimos Jedi ou Black Panther, para tentar desvalorizar os títulos e demover potenciais espectadores.

O filme com uma forte nostalgia 90s, ao som de Salt-N-Pepa, Nirvana ou No Doubt, conta a história de origem da super-heroína e tem ainda no elenco Samuel L. Jackson ou Ben Mendelsohn. Capitão Marvel está actualmente em 101 salas em Portugal. Mulher-Maravilha estreou-se em 111 ecrãs a 1 de Junho de 2017.