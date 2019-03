Cientistas publicam livro sobre os rios de Portugal

Um livro com toda a informação sobre os rios de Portugal, de 64 cientistas, acaba de ser editado para promover a consciencialização sobre a diversidade de ambientes e organismos e os impactos da acção humana nestes ecossistemas. Sessenta e quatro cientistas de todo o país reuniram em livro “toda a informação disponível sobre os rios de Portugal”, para contribuírem para “a promoção de uma consciência ecológica que reconheça a diversidade de ambientes e organismos dos rios portugueses e os impactos que as populações humanas têm sobre estes ecossistemas”, anunciou esta segunda-feira a Universidade de Coimbra (UC).

“Rios de Portugal. Comunidades, processos e alterações”, editado por Maria João Feio e Verónica Ferreira, investigadoras do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), está disponível em suporte de papel, ebook e online (acesso livre). Ao longo de 17 capítulos, o livro, que é “o primeiro a reunir o conhecimento científico sobre rios portugueses de forma tão ampla, e numa linguagem simples, acessível ao público em geral”, aborda “várias temáticas associadas aos rios”, afirma a FCTUC, numa nota enviada hoje.

Depois de se deter em aspectos físicos fundamentais dos rios nacionais (a hidrologia e os sedimentos), a obra dedica-se a aspectos relacionados com os organismos aquáticos (algas, fungos e bactérias, vegetação aquática e ribeirinha, invertebrados, peixes, anfíbios e répteis, mamíferos e aves). Os processos que “decorrem nos rios, as actividades antrópicas que causam fortes alterações na qualidade dos ecossistemas, a monitorização ecológica e a restauração dos rios degradados” são igualmente tratadas no livro, que também dedica um capítulo aos estuários e outro às fontes termominerais, “fortemente ligadas aos cursos de água”.

O grande objectivo, de acordo com as editoras da obra, citadas pela FCTUC, “é compilar num único suporte a informação disponível sobre os rios de Portugal e apresentá-la de modo acessível” ao leitor. “Esperamos que este livro contribua para o desenvolvimento de uma consciência ecológica que reconheça a diversidade de ambientes e de organismos dos rios portugueses e os impactos que as populações humanas têm sobre estes e que, consequentemente, leve a uma mudança de comportamentos com vista à preservação destes ambientes que fornecem serviços preciosos a essas mesmas populações, como por exemplo, água de boa qualidade, alimento, espaços de lazer e de contemplação”, sublinham Maria João Feio e Verónica Ferreira. De uma forma geral, os cientistas pretendem apresentar o que se sabe sobre os rios de Portugal, sintetizam.

O livro “poderá ser útil a qualquer pessoa com interesse pelo tema. Está escrito numa linguagem que se espera seja acessível ao público não científico, mas mantendo o rigor científico de modo a poder ser usado também em contexto académico. Poderá por isso ser útil a estudantes do ensino básico e secundário, mas também universitário e aos respectivos professores, podendo complementar temas ligados a esta área”, sustentam ainda as investigadoras da FCTUC.

Apesar do grande número de investigadores envolvidos, Maria João Feio e Verónica Ferreira afirmam que a tarefa de coordenação foi fácil, pois “todos os autores estavam conscientes da dimensão e da relevância deste projecto e facilitaram muito o trabalho como editoras”.

A versão electrónica do livro é de acesso livre na UCdigitalis, enquanto a versão impressa e o formato digital (ebook) podem ser adquiridos através da Amazon.