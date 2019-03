Presidente da República felicita enfermeira portuguesa premiada no Reino Unido

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo “vivamente” a enfermeira Sílvia Nunes, galardoada no Reino Unido com um prémio de melhor profissional na sua área, pela inovação, criatividade e atenção no trabalho.

“O reconhecimento do especial mérito desta nossa compatriota põe também em evidência a competência e dedicação da generalidade dos enfermeiros portugueses, onde quer que trabalhem, em Portugal ou no estrangeiro, que o Presidente da República saúda e agradece”, escreveu Marcelo sobre a atribuição do “Great British Care Awards” à enfermeira portuguesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A mensagem foi publicada na página da Presidência da República na Internet.

Para a organização Care England, Sílvia representa “o melhor da enfermagem” num ambiente de lar: “Ela é inovadora, criativa, apaixonada e faz tudo pelos residentes, famílias e pela sua equipa. Ela dá às pessoas o valor e a dignidade que elas merecem. Ela esforça-se para promover a enfermagem de alta qualidade dentro da sua equipa e é um excelente exemplo”.

Os prémios foram atribuídos numa cerimónia na sexta-feira, em Birmingham, com mais de um milhar de profissionais de enfermagem e cuidados de saúde que tinham sido vencedores nas suas respectivas regiões.