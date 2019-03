Marcelo e Governo apresentam condolências após acidente aéreo na Etiópia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou este domingo condolências à sua homóloga da Etiópia, na sequência do acidente aéreo que ocorreu esta manhã perto da capital Adis Abeba.

“Ao tomar conhecimento do trágico acidente de aviação, que esta manhã tirou a vida a 157 pessoas, o Presidente da República apresentou as suas sentidas condolências e solidariedade à Presidente da Etiópia Sahle-Work Zewde, expressando o seu pesar às famílias das vítimas”, refere uma nota colocada na página da Presidência da República.

O governo português, num comunicado enviado à comunicação social, diz que “foi com profunda consternação” que tomou conhecimento “deste trágico acidente”. “O Governo Português manifesta as suas mais sinceras condolências às famílias das 157 vítimas e expressa a sua solidariedade para com os Governos da Etiópia e do Quénia nesta hora de luto”.

Um porta-voz da Ethiopian Airlines já admitiu que nenhuma das 157 pessoas que estavam a bordo do avião que se despenhou este domingo pouco depois de descolar de Adis Abeba, Etiópia, terá sobrevivido.

O Governo português ainda não tem confirmação oficial, mas a Ethiopian Airlines avançou em conferência de imprensa as 35 nacionalidades das 157 vítimas e não há portugueses.

A bordo do aparelho estavam 149 passageiros e oito tripulantes.

De acordo com as informações iniciais avançadas pela imprensa internacional, o acidente com o avião Boeing 737-8 MAX – que realizava um voo regular entre Adis Abeba e Nairobi (Quénia) – terá ocorrido às 8h44 (horas locais) no domingo, cerca de seis minutos após a descolagem na capital da Etiópia.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.