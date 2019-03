Enfermeira portuguesa premiada no Reino Unido apoia a luta dos colegas em Portugal

Se estivesse em Portugal iria juntar-se às greves dos enfermeiros? Sílvia Nunes não se compromete. “Mas dou-lhes [aos colegas que têm reivindicado uma maior valorização da profissão] o meu apoio”, diz ao PÚBLICO a portuguesa que, em 2014, emigrou para o Reino Unido. Neste sábado foi distinguida com o prémio britânico Great British Care Awards na categoria de melhor enfermeira pela inovação, criatividade e atenção no trabalho.

“As medidas que estão a tomar se calhar são um bocadinho extremas, mas também a verdade é que ninguém os está a ouvir”, desabafa. “Eles estão a lutar, a lutar, a lutar e não estão a ver nada a acontecer. Acho que devem continuar a lutar pelos seus direitos.”

Sílvia Nunes deixou Portugal em busca de melhores oportunidades. Não conseguia encontrar trabalho como enfermeira. “Na altura não entrei em lutas”, diz. “Simplesmente procurei outra opção para mim.”

E se reconhece que há algumas melhorias em Portugal, nomeadamente com a abertura de mais concursos, também diz que continuam a chegar enfermeiros portugueses ao Reino Unido. “Ainda tenho colegas a vir para cá em busca de melhores oportunidades e de uma melhor vida. Alguns também já estão a ir embora por causa da insegurança [associada ao ‘Brexit'].”

Aos 33 anos, Sílvia Nunes, natural de Vila do Conde, já foi distinguida por duas vezes pelos Great British Care Awards, que anualmente elegem os melhores profissionais do país.

Um ano depois de chegar ao Reino Unido foi promovida a directora clínica e, em Setembro de 2016, a directora adjunta do lar Ford Place, especializado em cuidados paliativos. Em 2018, foi considerada P3rsonalidade de 2018, numa votação feita pelos leitores do P3.

No domingo, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou “vivamente” a enfermeira. “O reconhecimento do especial mérito desta nossa compatriota põe também em evidência a competência e dedicação da generalidade dos enfermeiros portugueses, onde quer que trabalhem, em Portugal ou no estrangeiro, que o Presidente da República saúda e agradece”, escreveu Marcelo numa nota publicada no site da Presidência da República.