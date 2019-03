Presos políticos na Catalunha

No século XXI, encontramo-nos na Catalunha com presos políticos. É difícil compreender a brutal repressão que estamos a receber do Estado espanhol. Actualmente, nove dos nossos líderes políticos estão a ser julgados por terem organizado um referendo sobre a autodeterminação. Por isso, estão em prisão preventiva há mais de um ano. O nosso legítimo Presidente Carles Puigdemont está exilado em Bruxelas. Mais seis conselheiros do Governo catalão também tomaram o caminho do exílio. Esta repressão deve-se à posição imutável do Governo central, que não permite ao povo catalão decidir sobre a sua independência.

Na semana passada, o ex-presidente espanhol Mariano Rajoy, o vice-presidente e o ex-ministro do Interior depuseram como testemunhas. Responderam às perguntas dos advogados defensores dos presos políticos com uma grande falta de veracidade. Referindo-se a cargas policiais desproporcionadas (com mais de mil eleitores feridos), responderam não ter conhecimento das operações policiais. Nem reconheceram a violência por parte das forças de segurança, quando as imagens de tal selvajaria deram a volta ao mundo. Uma das vítimas perdeu um olho, atingido por uma bala de borracha disparada por um polícia, o que é particularmente grave porque estas armas estão proibidas na Catalunha. Os políticos catalães no exílio estão a internacionalizar esta causa, uma vez que a Espanha está interessada em tornar invisível esta grande injustiça. Um dos nossos slogans é: “Ouçam a Europa”, pois parece que a UE está a olhar para o outro lado. Convidamos leitores a consultar o relatório que acaba de ser publicado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para este julgamento. Acusa as autoridades espanholas de violarem os direitos humanos e fala de irregularidades neste julgamento. Muitos de nós pedimos a absolvição dos nossos políticos e uma solução democrática que nos permita escolher o nosso futuro.

Lola Salmerón, Barcelona

Acautelar o futuro

Os resultados do inquérito realizado pela equipa do Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais (ICS) às autarquias referente à existência de planos municipais para a juventude surpreenderam pela negativa. Num universo de 251 municípios inquiridos somente 22 confirmaram ter um plano em vigor. Os demais alegaram: estar a trabalhar no seu desenvolvimento, que é uma opção política, que não têm recursos para promover políticas direccionadas aos jovens. Argumentos pouco convincentes que reflectem, na minha perspectiva, uma visão anacrónica e põem em causa a densidade demográfica dos respectivos concelhos. É que não basta falar do desemprego, do trabalho precário, das dificuldades ao acesso à habitação (…) que assolam os mais jovens sem manifestar o intuito de criar dinâmicas territoriais que permitam um desenvolvimento sustentável. Caso contrário é protelar o futuro do nosso país e isso é perverso para todos.

Manuel Vargas, Aljustrel