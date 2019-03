Avião com destino ao Quénia cai com 157 pessoas a bordo

Um voo da Ethiopian Airlines com 150 passageiros despenhou-se esta domingo a caminho de Nairóbi, a capital do Quénia. O Boeing 737 tinha partido de Addis Ababa, capital da Etiópia. A informação foi confirmada à Reuters pela própria empresa de aviação, que avança que a queda aconteceu às 8h44 (hora local), pouco depois do voo ter descolado.

A bordo estariam ainda oito membros da tripulação.

No Twitter, o primeiro-ministro da Etiópia foi o primeiro a confirmar a queda do avião. “O Gabinete do Primeiro Ministro, em nome do governo e do povo da Etiópia, gostaria de expressar as mais profundas condolências às famílias daqueles que perderam os seus entes queridos no Boeing 737 da Ethiopian Airlines num voo regular para Nairobi, no Quénia, esta manhã”, disse Abiy Ahmed.