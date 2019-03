Reserva de São Jacinto completou 40 anos mas tem poucos motivos para festejar

O biólogo Nuno Gomes Oliveira recorda com exactidão o momento da criação da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto e, talvez ainda mais importante do que isso, todas as movimentações e trabalhos prévios que estiveram na génese dessa constituição. O decreto-lei que oficializou a criação da área protegida aveirense foi publicado a 6 de Março de 1979, mas, contrariamente ao que seria de esperar, a passagem do 40.º aniversário não dá azo a grandes festejos. Muito pelo contrário: a reserva acusa vários sinais de abandono, a ameaça das plantas invasoras (acácias) é cada vez maior e o número de visitantes sofreu uma queda abrupta.

O futuro? É a pergunta que todos levantam, ambientalistas e responsáveis políticos locais, e que tarda em ser respondida. A câmara municipal de Aveiro já manifestou interesse em assumir a gestão da reserva, mas as negociações com o ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) ainda não conduziram a uma decisão. Uma coisa é certa: esta área protegida de 960 hectares – parte dos quais, cerca de 200, em espaço marítimo – carece de uma decisão. Urgente.

“A conservação da natureza teve dias bons em Portugal; neste momento é um patinho feio”, repara Nuno Gomes Oliveira ao PÚBLICO. Entre esses dias bons estão os vividos antes e depois da criação da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, processo no qual o biólogo portuense teve um papel activo. “Tivemos uma primeira fase, em 1971, na qual chegou a ser criado um grupo de trabalho para criar a reserva”, lembra. Só depois da revolução, mais concretamente em 1979, é que foi possível oficializar a constituição da área protegida.

Faltam meios humanos na reserva, alerta a Quercus O núcleo de Aveiro da associação ambientalista Quercus, que também tem vindo a dedicar algum trabalho à Reserva das Dunas de São Jacinto, lamenta que, no passado, as “intervenções pesadas ali realizadas para controlar as acácias e que se revelaram muito pouco eficientes”, avalia Raul Silva, dirigente do núcleo. “Essa intervenção tem de ser feita de forma inteligente, com apoio técnico, de forma manual”, defende, ainda que reconheça que “com máquinas se conseguem resultados rápidos, imediatos mas que não resultam”. “A Reserva de São Jacinto foi sendo esquecida”, repara, ainda, o dirigente da Quercus, especificando com o quadro de “falta de meios humanos” naquela área protegida. “Não é caso único no país, também afecta outras áreas protegidas, mas a verdade é que a reserva não tem o número de funcionários suficiente”, faz questão de vincar. Sobre a eventual transferência de competências para a câmara municipal de Aveiro, a Quercus diz que importa acautelar se essa passagem de testemunho vai ser total ou não. “Importa decidir se o ICNF vai continuar a ter alguma intervenção na reserva ou se a câmara municipal passa a ser responsável por tudo. Se a opção for esta última, é algo que nos preocupa pela inexperiência da autarquia na gestão de matérias tão específicas como a biodiversidade”, sustenta o dirigente do núcleo de Aveiro. No entender dos dirigentes locais da associação ambientalista, essa transferência de competências para a autarquia “tem de ser muito clara” e deveria resultar “de um processo aberto à comunidade e a várias entidades”. “Não devia ser um processo decidido apenas dentro de gabinetes”, remata Raul Silva. A Reserva Natural das Dunas de Jacinto tem uma riqueza inquestionável ao nível de espécies animais e vegetais. Garças, mergulhões, patos-reais ou andorinha-do-mar-comum são algumas das aves mais facilmente observáveis. Ao nível da vegetação, na zona de dunas, proliferam espécies espontâneas como o estorno, cardo-marítimo e narciso-das-areias; na floresta, verifica-se a presença de pinheiro-bravo, choupo-negro, amieiro, samouco, entre outras espécies. Nomeadamente, a que tem vindo, há vários anos, a dominar atenções pela negativa: a acácia, espécie invasora.

“E o curioso é que um dos motivos que deu origem à criação da reserva acabou por desaparecer no ano em que ela foi constituída”, recorda, aludindo a uma “colónia de garças” que importava proteger. “Nesse ano, houve exercícios militares na mata, que espantaram a colónia de garças”, acrescenta o biólogo. São Jacinto é também território de instalações militares, acolhendo uma unidade, há 101 anos, que já passou pelos três ramos das forças armadas.

Desde a criação da reserva, Nuno Gomes Oliveira jamais deixou de estar atento à área protegida aveirense. E nunca como antes esteve tão preocupado. “Está infestada com acácias, que vão destruindo a flora autóctone, e não há por ali um responsável, alguém que assuma a direcção e gestão da reserva”, nota o também fundador do Parque Biológico de Gaia. Neste momento, a área protegida aveirense está sob a alçada do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Centro (do ICNF), sediado em Viseu, que não obstante as várias tentativas do PÚBLICO não esteve disponível para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a situação actual da reserva.

Câmara seria melhor gestora que o ICNF

Preocupado com o presente e o futuro da área protegida plantada entre o mar e a ria está também Ribau Esteves, presidente da câmara de Aveiro. “Está nos mínimos, tem cada vez menos funcionários e o número de visitantes diminuiu imenso”, relata o autarca, especificando: “passámos de 14.000 para 3.000 visitantes por ano”.

Ribau Esteves já tinha demonstrado o interesse da câmara de Aveiro em assumir a gestão da reserva – ao abrigo da transferência de competências -, mas o processo negocial ainda decorre. “Temos estado à mesa, mas há essa questão mais delicada da partilha de custos”, revela o edil, que não tem quaisquer dúvidas de que “a câmara seria muito melhor gestora da reserva do que o ICNF”.

O presidente da autarquia dá como exemplo o caso do Museu de Aveiro, cuja gestão passou para as mãos do município e “o processo está a correr bem”, evidencia. Resta, agora, ver qual o desfecho do processo relativo à reserva que, pelo menos, vive a esperança de passar a contar, este ano, com um novo centro de interpretação e um auditório ao ar livre. Uma obra a cargo do programa Polis Litoral Ria de Aveiro e que representa um investimento de cerca de 760 mil euros.