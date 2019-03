Shakhtar, de Paulo Fonseca, goleia e está firme na liderança

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, goleou neste domingo na recepção ao Karpaty por 5-0, na 21.ª jornada da Liga Ucraniana, mantendo o avanço de sete pontos sobre o Dínamo Kiev, segundo classificado.

A equipa de Paulo Fonseca abriu o marcador logo aos seis minutos por Viktor Kovalenko e aumentou a vantagem aos 35’ e 44’, por Mykola Matvienko e Maycon, respectivamente, resultado com que se chegou ao intervalo. Na segunda parte, o Shakthar ampliou a vantagem com mais dois golos, por Viktor Kovalenko, que “bisou”, aos 64 minutos, e por Taison, que encerrou a contagem, aos 79’, já depois da expulsão do forasteiro Hongla, aos 78’.

Pela equipa do Karpaty, foi titular o jogador português Cristian Ponde, formado no Sporting, que foi substituído aos 71 minutos, por Roman Debelko.

Com este triunfo, o Shakhtar Donetsk manteve-se destacado na liderança, com 54 pontos, seguido do Dínamo de Kiev, com 47.