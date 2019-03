Portugal conquista 19 medalhas nos Europeus de atletismo de deficiência intelectual

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo a comitiva portuguesa que participou nos Campeonatos Europeus de atletismo de pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), nos quais Portugal arrecadou 19 medalhas.

“O Presidente da República felicita os atletas portugueses nos Campeonatos Europeus de atletismo de pista coberta, da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), e onde já obtiveram numerosas medalhas, incluindo de ouro e de prata, demonstrando mais uma vez as suas capacidades e dedicação”, pode ler-se na nota na página oficial da Presidência da República.

A comitiva lusa terminou este domingo a participação nos Europeus, que decorreram em Istambul, na Turquia, com um total de 19 medalhas (cinco de ouro, seis de prata e oito de bronze).

Nos dois primeiros dias, os atletas portugueses arrecadaram 14 medalhas, sendo que domingo, derradeiro dia da competição, conseguiram outras cinco.

Carina Paim, nos 200 metros, e Ana Filipe, no salto em altura, alcançaram o ouro, Lenine Cunha conseguiu a prata no salto em altura, enquanto Sandro Baessa e Cláudia Santos conquistaram o bronze nos 800 metros e no salto em altura, respectivamente.