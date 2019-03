Liverpool não vacila e segue na perseguição ao City

O Liverpool não disfarçou alguma intranquilidade, mas venceu o Burnley, em casa, por 4-2, e manteve-se a um ponto do líder Manchester City (que venceu nesta ronda), em encontro da 30.ª jornada. Na classificação, o conjunto de Klopp passou a contar 73 pontos, contra 74 do Manchester City.

Os “reds”, que tentam chegar a um ceptro que lhes escapa desde 1989/90, começaram a perder e, depois de ganharem dois golos de avanço, ainda permitiram ao adversário encurtar a distância e criar alguma aflição na parte final.

Os forasteiros adiantaram-se logo aos seis minutos, num canto directo de Ashley Westwood, mas num lance claramente irregular, já que, na pequena área, James Tarkowski carregou o guarda-redes brasileiro Alisson, impedindo-o de salta à bola.

O “onze” do alemão Jürgen Klopp ficou intranquilo, mas, beneficiando de dois erros da defensiva adversária, conseguiu dar a volta ao resultado, com golos do brasileiro Roberto Firmino, aos 19 minutos, e do senegalês Sadio Mané, aos 29. Aos 67 minutos, e numa altura em que o Burnley estava por cima, uma má reposição do guarda-redes Tom Heaton esteve na origem do terceiro dos locais, o “bis” de Firmino.

O Liverpool baixou o ritmo e, aos 90'+1’, o islandês Johann Gudmundsson fez o 3-2 e “assustou” Alfield Road. O Burnley ainda conseguiu voltar à área do Liverpool, mas, aos 90'+4’, Sadio Mané também “bisou” e descansou em definitivo os adeptos dos “reds”, que somaram mesmo o terceiro triunfo nas últimas sete rondas.