José Mota é o novo treinador do Desp. Chaves

José Mota é o substituto de Tiago Fernandes no comando técnico do Desp. Chaves, anunciou neste domingo o clube que ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga. O treinador de 55 anos regressa, assim, ao activo, depois de já ter orientado o Desp. Aves nesta temporada.

“Desejamos a José Mota e à sua equipa técnica os maiores sucessos pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema”, publicou o conjunto flaviense, no seu site oficial.

O clube de Trás-os-Montes anunciou a rescisão de contrato “por mútuo acordo” com Tiago Fernandes no sábado, um dia depois do empate em casa com o Rio Ave (1-1), para a 25.ª jornada da I Liga.