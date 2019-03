Gonçalo Guedes marca e Valência vence nos descontos

O português Gonçalo Guedes marcou neste domingo o primeiro golo da vitória do Valência no reduto do Girona (3-2), na 27.ª jornada da Liga Espanhola. O encontro foi decidido com um golo de Ferrán Torres, aos 90 minutos.

Guedes, que ainda não tinha marcado qualquer golo esta temporada, abriu a contagem aos 14 minutos, a passe do ex-Benfica Rodrigo, mas Jonas Ramalho empatou o encontro oito minutos depois.

No segundo tempo, o capitão Dani Parejo fez o 2-1 para os “che”, num remate que surge na sequência de uma primeira tentativa de Guedes, mas a expulsão de Roncaglia, aos 72 minutos, fragilizou os visitantes.

Stuani repôs o empate ao converter uma grande penalidade, aos 83’, mas o jovem Ferrán Torres decidiu o encontro aos 90’, depois de contornar o guarda-redes adversário.

O Valência subiu ao sexto posto, último de acesso às competições europeias, com 39 pontos, os mesmos do Bétis, enquanto o Girona segue num “tranquilo” 14.º posto, com 31, sete acima dos lugares de despromoção.