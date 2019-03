FC Porto começa a perder, mas cumpre frente ao Feirense

O FC Porto venceu o Feirense, por 2-1, neste domingo, em jogo da ronda 25 da I Liga. Com este resultado, os “dragões” chegam, à condição, à liderança do campeonato, colocando pressão no Benfica, que só joga nesta segunda-feira, frente ao Belenenses SAD. Já o Feirense perde a oportunidade de ganhar pontos às seis equipas que tem acima de si na classificação e soma o 23.º jogo consecutivo sem vencer na Liga.

Em Santa Maria da Feira, o Feirense “entrou a ganhar”. Logo aos quatro minutos, Edson Farias cruzou da direita e Felipe, tentando impedir a finalização de João Silva, fez autogolo.

O FC Porto deu a volta com dois lances de pontapé de canto: empatou aos 18 minutos, com um cabeceamento de Danilo, e chegou à vantagem aos 35’, com Pepe a resolver um lance confuso.

O resultado não mais se alterou e os “dragões” ultrapassaram da melhor forma o desaire frente ao Benfica, na última jornada do campeonato.