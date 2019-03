Bruno Lage não afasta Sp. Braga e Sporting da luta pelo título

Bruno Lage, treinador do Benfica, não só recusou um conforto do Benfica por estar na liderança da I Liga como não “descartou” Sp. Braga e Sporting da luta. “Faltam dez jogos. E incluo o Sp. Braga e o Sporting [respectivamente a quatro e sete pontos da liderança]. Há muitos pontos em disputa e, nos dez jogos finais, por vezes as equipas que aparentam ser mais acessíveis são aquelas que trazem maiores complicações”, disse, neste domingo, na antevisão do jogo frente ao Belenenses SAD.

Sobre a partida, o técnico “encarnado” deixou elogios ao opositor: “Foi um adversário que nos venceu na primeira volta e isso revela a qualidade que tem. É uma equipa com boa organização, uma vontade enorme de jogar bem, de ter a bola, muito competente. Tem bons jogadores e um bom treinador. Prevê-se um desafio muito interessante”, previu.

Lage abordou ainda a lesão de Seferovic, confirmando que o suíço está indisponível, após a lesão na Liga Europa, frente ao Dínamo Zagreb, e também falou de Jonas, provável substituto no “onze": “O Jonas mantém o estatuto de imprescindível e a gestão dele é igual à dos outros jogadores. Se tem de jogar, joga. Se tem de ficar no banco e entrar, fica. Se tem de ficar de fora dos convocados, fica também”, explicou.

Silas quer vencer

Silas, treinador do Belenenses SAD, garantiu que a sua equipa vai à Luz com o pensamento na vitória e sem grandes preocupações quanto ao que o Benfica pode fazer. “Não quero travar o Benfica, mas pretendo que eles não nos travem. Vamos para ganhar e não apenas para não perder. O Benfica é o líder e respeitamos isso, mas queremos ganhar para nos mantermos na luta pela Europa, fazermos 39 pontos e apanharmos o Vitória de Guimarães”, disse o técnico dos “azuis” do Restelo.

Silas garantiu ainda que o bom momento do Benfica, na Liga, não terá peso no jogo. E se tiver, diz, será contra os “encarnados”: “Quando os recebemos [na primeira volta], eles também vinham de uma vitória com o FC Porto e, mesmo assim, conseguimos ganhar. É sempre difícil defrontar o Benfica, mas a euforia que vivem pode também jogar a nosso favor”.