Árbitro agredido por jogador no distrital de futebol de Beja

O árbitro do jogo do Saboia contra o Bairro da Conceição, do campeonato distrital da Associação de Futebol de Beja, foi agredido este sábado por um jogador da equipa da casa (Saboia), que foi detido, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o árbitro, que sofreu ferimentos ligeiros, foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Castro Verde, onde recebeu assistência, enquanto o jogador do Saboia foi posteriormente libertado e será presente na segunda-feira ao Tribunal de Odemira.

O encontro, da quarta jornada da fase final do campeonato da II Divisão da Associação de Futebol de Beja, foi interrompido aos 32 minutos da segunda parte, quando se registava um empate 1-1, após a agressão ao árbitro, que anulou um golo à formação da casa, de acordo com a GNR.