“Pedra para decoração”: Artefacto precioso da antiga Babilónia apreendido no Aeroporto de Heathrow

Uma antiguidade preciosa, uma pedra com inscrições com milhares de anos da antiga Babilónia, foi detectada no Aeroporto de Heathrow quando o seu importador a tentava fazer entrar no Reino Unido sob a descrição “pedra esculpida para decoração doméstica”. Veio a descobrir-se ser um objecto raro nunca estudado e vai agora ser devolvido ao Museu do Iraque, em Bagdad.

O objecto em causa, uma pedra escura de cerca de 30 centímetros com escrita cuneiforme, é descrito pelo curador do Museu Britânico John Simpson, como “uma peça com qualidade de museu. Mesmo estando partida, deve estar exposta num museu”, disse ao Guardian, que avança a história este domingo. O objecto foi roubado no Iraque e agora foi classificado como propriedade da coroa britânica até ser devolvido ao Iraque, cerimónia que terá lugar no próximo dia 19.

Um importador não-identificado pelo jornal britânico tentou fazer passar o objecto pela Alfândega, mas um inspector das autoridades fronteiriças desconfiou da sua descrição, bem como do valor vago que lhe era atribuído – “300”, lia-se, sem se precisar qual a moeda a que se referia o valor. A sua origem, diziam os documentos de entrada no Reino Unido, seria a Turquia. O inspector alertou o Museu Britânico, que confirmou que o “objecto decorativo” era afinal um “kudurru"​, datado do segundo milénio antes de Cristo e que vale centenas de milhares de euros. O seu importador não conseguiu apresentar documentação válida que comprovasse a sua propriedade.

Um “kudurru” é uma estela ou laje de pedra gravada, normalmente com um formato arredondado no cimo e que era usado para fixar por escrito registos de propriedade – de terra ou outros bens – atribuídos pelo rei na Babilónia. Neste caso, este “kudurru” refere-se a uma campanha militar e data do reinado de Nabucodonosor I (Nabucodonosor II é o seu sucessor mais famoso, o monarca que durante mais tempo liderou o império babilónio e que a cultura contemporânea continua a celebrar, desde a ópera Nabucco, de Verdi, até aos filmes de ficção científica The Matrix).

A pedra é “um documento histórico, um documento primário para um episódio pouco conhecido da história da Mesopotâmia, que mostra a relação – nem sempre amigável – entre vizinhos”, contextualiza John Simpson no Guardian.