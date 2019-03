Palcos da semana

Arte

BoCA aberta a desafios

LISBOA, PORTO e BRAGA Vários locais

De 15 de Março a 30 de Abril. Programa completo aqui.

Grátis a 12€ (excepto workshops, de 20€ a 150€)

Marina Abramovic recupera nas Carpintarias de São Lázaro Spirit House, a instalação que montou num matadouro das Caldas da Rainha há 22 anos. Angélica Liddell leva ao Mosteiro de Tibães a primeira visão de Lo frío y lo cruel. Pedro Barateiro faz A Viagem Invertida a minas de lítio no D. Maria II. Yolanda Norton põe a igreja lisboeta de St. George a “rezar” pelo empoderamento das mulheres negras com Beyoncé Mass. William Forsythe mostra Alignigung 2 em três museus. O Coro Gulbenkian vai ao Lux cantar Stockhausen. Cabe tudo isto – e muito mais – na segunda BoCA - Biennial of Contemporary Arts. Com John Romão como director artístico, reinveste nas artes performativas e visuais, insiste na diluição das fronteiras entre disciplinas e desafia artistas a saírem da sua zona de conforto. São mais de 50 a ocupar 37 espaços de Lisboa, Porto e, este ano, também Braga, ao longo de mês e meio, com direito a 22 estreias mundiais e 15 nacionais.

Comédia

De bom humor (britânico)

LISBOA Cinema São Jorge

Dias 15 e 16 de Março, às 22h (sábado, também às 19h).

Bilhetes a 37,55€ BRAGA Theatro Circo

Dia 17 de Março, às 21h30.

Bilhetes de 30€ a 40€ PORTO Casa da Música

Dia 18 de Março, às 21h30.

Bilhetes a 37,55€

Mestre britânico da comédia em one-liners e especialista no humor desconcertante, cirúrgico e deadpan, Jimmy Carr é uma referência no meio a nível mundial. Quando foi anunciada a sua estreia por cá, os bilhetes esgotaram em menos de um dia. Mais sessões foram acrescentadas à passagem por Portugal de The Best of Ultimate Gold Greatest Hits World Tour – que, se o nome ainda deixar dúvidas, é um compêndio das melhores piadas, recolhidas da produção dos últimos 15 anos, trabalhadas e misturadas com novo material. Além de vir fazer humor, Carr vem falar dele. Antes do primeiro espectáculo, conversa com Ricardo Araújo Pereira (dia 15, às 19h; bilhetes de 30€ a 35€). O ponto de partida é The Naked Jape, um tratado de humor escrito por Carr e Lucy Greeves que esmiúça centenas de piadas.

Música/Dança

Por um requiem mestiço

LISBOA Culturgest

De 14 a 16 de Março. Quinta e sexta, às 21h; sábado, às 19h.

Bilhetes a 18€

Depois de nos terem trazido Bach cantado por crianças surdas e Mahler com polifonia africana e sons de animais, o coreógrafo belga Alain Platel e a companhia Les Ballets C de la B regressam com outra abordagem original à obra de um compositor clássico: o Requiem de Mozart. A célebre missa fúnebre transforma-se, pelas mentes de Platel e do músico Fabrizio Cassol, em Requiem para L., em que a orquestra é substituída por 14 músicos de vários continentes. Empunham guitarra eléctrica, tuba, mbira, acordeão (este tocado pelo português João Barradas) e outros instrumentos. Cantam em duetos e trios. E deixam transparecer as suas raízes e influências, do jazz à ópera, passando por rock e ritmos africanos.

Música

Mais coliseus para Mariza

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 14 de Março, às 21h30.

Bilhetes de 20€ a 60€ PORTO Coliseu

De 17 a 19 de Março, às 22h.

Bilhetes de 18,60€ a 46,50€

Quase um ano depois de ter esgotado os coliseus, Mariza regressa a estes palcos para mais uma dose de Mariza. O disco, lançado nessa altura, é o sétimo da sua carreira e o primeiro com uma canção com letra sua, Oração. Traz uma cantora cada vez menos colada à imagem e aos trejeitos de fadista, embora sem nunca se afastar do género, e cada vez mais apostada no tom ligeiro e pop em que já tinha aventurado no anterior Mundo.

Teatro

FITA no Alentejo

ALJUSTREL, ALMODÔVAR, BEJA, CAMPO MAIOR, ELVAS, GRÂNDOLA, LISBOA, MÉRTOLA, PONTE DE SOR, SANTIAGO DO CACÉM Vários locais

De 14 a 24 de Março. Programa completo aqui.

Grátis a 3€

Nove municípios alentejanos, uma extensão a Lisboa. Peças oriundas de dez países e 11 dias para as representar. É a quinta edição do FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo. A anfitriã e organizadora Lendias d'Encantar apresenta-se com Vidas Clandestinas, A Ilha do Desamanhã (co-produção com a Companhia Certa do Varazim Teatro) e Kangalutas (com a Folha de Medronho e o Grupo do Teatro do Oprimido da Guiné-Bissau). Aos palcos vão também Alma de Boleros, da Sapo de Otro Pozo (Argentina); Tierra, da Punto Azul (Cuba); La Super Familia, de La Fulana Teatro (Chile); Pareja Abierta, do Teatro Memorias (Honduras); Medea, da Arte Boricua (Porto Rico); EN, da Companhia de Nacional de Danza Contemporánea (República Dominicana); Simone, Mujer Partida, da Mado Y Trillo (Uruguai); e Hominus Brasilis, do Teatro Manual, Aqueles Dois, da Luna Lunera, e Rosa Choque, d'Os Conectores (Brasil).

