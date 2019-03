A nossa estupidez

Os japoneses são muito bem educados. Isso faz com que aquilo que eles dizem tenha de ser traduzido, para termos uma ideia do que eles realmente pensam. Esse esforço é, pela nossa parte, uma resposta bem educada à boa educação deles. Seria malcriado (e conveniente e egoísta) aceitarmos o que nos dizem só para nos sentirmos bem.

Eis o que disse o excelente Masaki Onishi, do excelente restaurante Ichiban, à excelente Evasões do JN: “A qualidade do peixe varia conforme a época do ano. No Japão, por exemplo, só se come o peixe quando está gordinho. Depois da desova, como o peixe está magro, já não se pesca. É como fazem aqui com a lampreia. Tudo tem uma época.”

“É como fazem aqui com a lampreia.” Hmmm. Imagine-se que se pescava a lampreia todo o ano. Chegando o Inverno, as lampreias seriam poucas, magras e pequenas.

Mas nós pescamos todos os peixes do mar – excepto talvez a sardinha – durante o ano inteiro. Os robalos, as douradas e os salmonetes não têm oportunidade para crescer e reproduzir-se como poderiam. Estamos a matar a galinha dos ovos de ouro – todos os dias.

No Canadá e nos EUA, os pescadores, sempre que apanham um lavagante ovado (ou qualquer outro crustáceo) nos covos, devolvem-no ao mar, agradecendo o contributo para o ganha-pão deles. É proibidíssimo – e dá direito a terríveis multas – ficar com eles ou vendê-los.

Em Portugal tornamos os mariscos ovados em guloseimas. Quem é que fica a perder, a médio e longo prazo?

Que se proíba já a pesca de peixes fora da época – antes de ser tarde.