António Costa: “A Europa está sob um forte ataque e temos de nos mobilizar para a defender “

A cerca de dois meses do início da primeira campanha eleitoral deste ano, para as eleições europeias, o PS apresenta o seu manifesto eleitoral que defende uma mudança de política na Europa, à semelhança do que, defendem, aconteceu em Portugal. Na apresentação do manifesto eleitoral do PS, feita por António Costa, o secretário-geral do PS defendeu uma política europeia expansionista, que “vire as costas à austeridade”. Para isso, os socialistas propõem vários planos a nível europeu, nomeadamente um plano de investimentos, além dos actuais investimentos feitos ao abrigo dos quadros financeiros plurianuais.

“Provámos em Portugal que não era impossível termos contas certas com crescimento económico, maior crescimento do emprego, melhoria dos rendimentos. Se foi possível em Portugal, é possível à escala europeia”, começou por dizer. A seguir, aproveitou para criticar a direita portuguesa por ter uma visão diferente do que deve ser o caminho da União Europeia. “Hoje gera-se um novo consenso, onde só a direita portuguesa se vai isolando, de que é efectivamente possível uma politica económica que vire as costas à austeridade e aposte numa politica virada para o crescimento, emprego e investimento que é prioritário fazer”.

Costa não se alongou sobre que investimentos poderão ser considerados neste plano, mas, para os socialistas, é preciso que a Europa aposte na inovação, educação e formação ao longo da vida. O caminho a seguir não pode passar, defendeu por ir “fechando as nossas fronteiras” e ficando fechado “no proteccionismo”, é, acrescentou, [apostando] “na inovação”. “Não temos de nos queixar da inovação que outros fazem, mas da que a Europa não tem feito”, disse no discurso que percorreu os principais pontos do manifesto socialista.

Se estas são escolhas que para Costa o afastam de outros partidos que defendem a Europa, antes, há outra “batalha” a fazer, contra os anti-europeístas. O líder dos socialistas cita o presidente francês, Emmanuel Macron, para retratar o estado actual da Europa. “A Europa está sob um forte ataque e temos de nos mobilizar para defender a Europa, porque ela é a melhor forma de defender portugueses e os interesses dos portugueses. Não somos daqueles que acreditamos que sair nos faria andar para a frente, temos a certeza que sair seria andar para trás”.

“Para defender a Europa não basta cantar o hino da alegria, é preciso que a Europa mude”, defendeu. Essa “mudança”, diz Costa e lê-se no manifesto socialista, passa por um novo contrato social. O chapéu utilizado para esta eleições de debaixo do qual cabem as principais políticas defendidas pelo PS.

Uma delas é a habitação. António Costa falou na necessidade de fazer frente ao “desafio de assegurar habitação condigna, em particular às novas gerações” e para isso, quer o PS um “Plano Europeu de Políticas de Habitação, que promova o direito à habitação em condições dignas e a preços acessíveis, que combata a exclusão social nas cidades europeias, recorrendo, nomeadamente, aos fundos estruturais como instrumento para a concretização deste plano”. Uma política que seria nova a nível europeu. Outra das medidas é apostar na convergência. “Não queremos aliviar as nossas responsabilidades. Queremos ter oportunidades para atingirmos o nível dos outros”.

África, a prioridade da presidência portuguesa

Portugal terá a seu cargo a presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021 e já escolheu a sua “prioridade absoluta": África.

“Temos de fazer um pacto de solidariedade para o desenvolvimento sustentável. Europa e África têm laços históricos muito antigos” e esses têm de ser aproveitados para o desenvolvimento comum.

“O grande desafio deste século é resgatar África da pobreza, dos conflitos armados, da violação de direitos humanos. É essa visão que temos de ter e para a qual queremos contribuir”, acrescentou.

Os socialistas dedicam este fim-de-semana à agenda europeia. Este sábado com a realização da comissão nacional que aprova o manifesto e no domingo com a apresentação pública e oficial das listas de candidatos, encabeçada pelo ex-ministro do Planeamento Pedro Marques.