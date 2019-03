Políticos e estadistas

Marcelo Rebelo de Sousa, professor de Direito, político, comentador e actual Presidente da República, disse em Angola que político é o que se preocupa com as coisas insignificantes e estadista é o que se preocupa com as coisas importantes. Não estou totalmente de acordo com este conceito porque as coisas insignificantes podem tornarem-se relevantes dependo do crescimento; um sinal insignificante pode tornar-se num tumor canceroso se não lhe dermos, em tempo, o devido valor. Um aumento salarial de cinquenta euros será irrelevante para quem recebe mensalmente dez mil, mas é relevante para quem recebe o salário mínimo; a reposição da meia hora diária no horário da função pública, pode parecer irrelevante, mas o reflexo na actividade laboral na função pública pode ser demasiado importante. Penso que a diferença está em que os políticos fazem da política profissão e os estadistas são os políticos que vêem dois metros à frente a consequência dos seus actos.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Engana-me, que eu gosto

Com este epigrafado aforismo, até parece que gostamos de ser enganados. E se for acompanhado com um sorriso de orelha a orelha, então o prazer é a dobrar. Assim, a nova injecção de 1149 milhões de euros no moribundo Novo Banco, não vai custar nadica de nada a cada português, uma vez que tal enorme quantia sairá, mais uma vez, do Fundo - sem fundo - de Resolução da Banca, o qual, por sua vez, se refinanciará através de mais um empréstimo do famélico Estado. Então, o Estado (de) quem é: não é dos contribuintes? Ou teremos um novo Alves dos Reis travestido de Mário Centeno a fabricar euros falsos ao abrigo do CCA – Mecanismo de Capital Contingente?

José Amaral, V.N. Gaia