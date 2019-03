Actividade em base norte-coreana sugere preparação para novo teste

Imagens obtidas por satélite apresentam indícios de que a Coreia do Norte pode estar a fazer preparativos para lançar um satélite espacial ou um míssil. Washington já avisou que qualquer novo teste irá quebrar o clima de reaproximação do último ano.

As imagens foram captadas a 22 de Fevereiro e mostram uma intensificação de actividade na base de Sanumdong, onde o regime norte-coreano monta a maioria dos seus mísseis e satélites espaciais. Nas fotografias, publicadas pela National Public Radio (NPR, a rádio pública norte-americana), é possível ver camiões, carros, duas gruas e vagões em caminhos-de-ferro.

“Quando se junta tudo, é isto que parece quando a Coreia do Norte está no processo de construir um míssil”, disse o especialista em não-proliferação nuclear Jeffrey Lewis, depois de analisar as imagens.

Porém, aquilo que é possível verificar não permite concluir se Kim Jong-un está a organizar o lançamento de um míssil intercontinental ou de um satélite espacial sem um fim bélico.

Imagens mais recentes, obtidas na sexta-feira por outra empresa, indicam que a actividade dos veículos cessou e que uma das gruas já não se encontra no local, diz a NPR. “Posso dizer definitivamente que o comboio saiu da estação, mas infelizmente não posso usar visão de raio-X para ver o que está dentro do comboio e saber se se trata de um veículo de lançamento espacial civil ou um ICBM [sigla de míssil balístico intercontinental] militar”, disse a analista do One Earth Future Foundation, Melissa Hanham.

Esta semana, outras imagens também obtidas por satélite mostraram que a Coreia do Norte iniciou a reconstrução das instalações noutra base, muito usada para o lançamento de satélites espaciais. Kim tinha começado a desmantelar a base de Sohae no ano passado, como parte do processo de reaproximação diplomática com a Coreia do Sul e com os EUA.

Diálogo em risco

Os indícios de renovada actividade nas bases usadas para os testes militares norte-coreanos surgem depois do falhanço diplomático da cimeira de Hanói, entre Kim e o Presidente dos EUA, Donald Trump. O encontro terminou mais cedo do que o previsto sem a assinatura de uma declaração conjunta. Segundo a Casa Branca, a insistência de Kim em obter garantias de um alívio das sanções a curto prazo tornou impossível chegar a um acordo.

Um novo teste por parte da Coreia do Norte iria fazer descarrilar definitivamente o processo diplomático em curso, estima a generalidade dos analistas. Desde Novembro de 2017 que o regime suspendeu os testes balísticos e nucleares para abrir caminho ao diálogo com Seul e Washington.

Trump disse esta semana que ficaria “muito desapontado” caso Kim decidisse voltar a fazer novos testes. “Ficaria surpreendido de uma forma negativa se ele fizesse alguma coisa que fugisse ao nosso compromisso. Mas vamos ver o que acontece”, afirmou o Presidente norte-americano.

Mesmo a possibilidade de o regime tentar fazer um lançamento espacial, de cariz civil, mas cuja tecnologia é semelhante à usada pelos mísseis balísticos, seria mal recebida em Washington. “O lançamento de um veículo espacial, do nosso ponto de vista, seria inconsistente com os compromissos feitos pelos norte-coreanos”, disse na sexta-feira um responsável do Departamento de Estado, citado pela NPR.

Uma hipótese, avançada pela correspondente da BBC em Seul, é a de que o regime norte-coreano esteja apenas a tentar testar os EUA, fornecendo sinais de que se prepara para um novo lançamento, para pressionar a Administração Trump a oferecer um novo acordo a fim de evitar o teste.