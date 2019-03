Cracóvia, a cidade-postal que é uma improbabilidade histórica

Um sábado de manhã, uma esplanada na Rynek Główny. Atrevemo-nos a dizer que não há melhor ponto de observação para Cracóvia: estamos então na Praça Central, coração da stare miasto, a “cidade velha” – estamos no epicentro do turismo e da vida quotidiana da cidade. Sim, em Cracóvia o dia-a-dia passa pela cidade velha que continua tão vital como nos seus tempos áureos: o comércio, serviços públicos, restaurantes, cafés, bares, igrejas (são tantas que chegaram a chamar-lhe a Roma do Norte). Então, todos os caminhos vão dar, ou passam pelo menos, por este quadrilátero a desenhar a maior praça medieval da Europa, que sabe aproveitar esse cartão-de-visita: as caleches alinham-se à espera de clientes, no ar vêem-se placas coloridas dos guias turísticos (e de “passeios grátis”), há floristas em abundância e artistas também.

Já estamos familiarizados com o sobressalto que chega sempre à hora marcada, que é a hora certa: no topo da mais alta das duas torres góticas da igreja de Santa Maria, o “trompetista de Cracóvia” faz soar o hejnal (uma espécie de “toque de alvorada”). O ritual é repetido em cada um dos quatro pontos cardeais – a última nota termina abruptamente, tal como aconteceu em 1241 quando o trompetista avisava a cidade do ataque dos mongóis e foi interrompido por uma flecha que lhe atravessou o pescoço. É, pelo menos, o que conta a lenda e em Cracóvia as lendas não se questionam, perpetuam-se: afinal, esta é a cidade que nasceu da derrota de um dragão, onde viveu uma rainha santa – tudo isto sobre uma das sete pedras chakras do mundo (o que faz da cidade um centro de energia espiritual). Com uma guia que conhece bem Portugal, as comparações: a rainha santa polaca “não fez nenhum milagre das rosas” e o dragão “é o souvenir preferido das crianças e dos adeptos do Futebol Clube do Porto”, brinca Monika Krzynówek, “embora não seja azul”. Ainda que, acrescenta, também se diga que “o sapateiro [já lá iremos] foi o primeiro benfiquista, matou o dragão”.

Foto Basílica de Santa Maria Fabrizio Bensch/Reuters

Então, cá estamos nós, em raro momento de tranquilidade, nas últimas horas de uma visita (demasiado) apressada, na primeira fila da plateia para o teatro real (o do quotidiano e o da cidade que foi de reis) que é Cracóvia. É também um “milagre”, ou uma improbabilidade histórica – resistiu a séculos tumultuosos, sobreviveu à ocupação alemã que deixou as principais cidades polacas em ruínas. Diz-se que foi porque os alemães, que estabeleceram aqui a sede do seu Governo Geral (e este ano assinalam-se os 80 anos da invasão da Polónia e do início da II Guerra Mundial), tinham uma predilecção por Cracóvia, que viam muito semelhante às suas cidades do Norte. Também se diz que tantos santos a protegeram (sentimos a protecção diante da Igreja de São Pedro e São Paulo: estátuas em tamanho “real” dos 12 apóstolos). Não sabemos o que foi, mas a Cracóvia, ou melhor, o centro de Cracóvia, que chegou até nós é um perfeito postal turístico – ainda que nem tudo luza.

Cidade velha

Não foi só o hejnal que as invasões mongóis deixaram para trás. Por elas, Cracóvia foi obrigada a reconstruir-se e redesenhar-se com o traçado que chegou até hoje – menos as muralhas, substituídas por um anel verde, o parque Planty, no século XIX. Não foram destruídas num conflito, mas numa ocupação, a do império austro-húngaro, que promoveu a modernização da cidade depois de séculos de olvido na sequência da transferência da capital para Varsóvia (1596) – e criou encontros inusitados, como vitrais Arte Nova em edifícios góticos. Vê-los-emos, por exemplo, na Igreja de São Francisco, provavelmente a mais colorida da cidade, com cenas da natureza a iluminarem o templo do século XIII. Veremos outros, rejeitados para a catedral, recuperados num “dos raríssimos” edifícios modernos da stare miasto, o Pavilhão Wyspianski que é como uma peça de lego colocada numa praça: estreito, comprido, alto, tinha tudo para não ser bem-recebido, mas o revestimento a telhas tê-lo-á redimido, harmonizando-se com o tijolo vermelho tão presente no centro histórico.

Vêmo-lo abundante nos vários edifícios da Universidade Jaguelónica, a mais antiga da Polónia, uma das mais antigas da Europa (e com estudantes famosos como Copérnico ou Karol Wojtyla, o arcebispo de Cracóvia que foi o Papa João Paulo II). E esta é apenas uma das universidades a emprestar 200 mil estudantes à cidade – que não passa incólume a tanta juventude: os bares abundam, entre eles alguns que são herança comunista, como os Pijalnia Wódki I Piwa (“bar de vodka e cerveja”), que voltaram a ser populares. Na Rua Św. Tomasza, a antítese dos bares modernos: não há música, não há cocktails; há conversa, cerveja, shots de vodka e petiscos polacos – pepinos, bife tártaro com pão, mãos de porco, arenque, borscht... – a preços baixos.

A verdade é que a noite (aventuras noctívagas à parte) fica bem a Cracóvia, um traje de luzes amarelas e penumbras que parece evidenciar os mistérios que lhe adivinhamos durante o dia. Como na Rua Kanonicza, já quase aos pés da colina de Wawel, fachadas renascentistas, ora severas de pedra, ora indulgentes na sua paleta de cores pastel e murais elegantes, ora imponentes, ora pitorescas – pode bem ser um paradigma da cidade velha, uma cidade sem idade, como um mito.

Foto Vista para a colina de Wawel Kacper Pempel /Reuters

E cá estamos na Rynek Glówy, a Praça Central, com o seu ecossistema saturado, perfil de conto de fadas e epicentro no Hall dos Tecidos, uma herança medieval que chegou até hoje com feições renascentistas, tendo trocado os têxteis pelo artesanato (e muitos souvenirs). Medieval é também a Igreja de Santa Maria, onde obras nos impedem de apreciar a obra-prima que alberga, o retábulo-mor gótico (não sobreviveu à pilhagem nazi, mas foi recuperado depois da guerra), e a pequena Igreja de São Adalberto, que, isolada na esplanada, parece um destroço da história. Bem moderno é o Eros Bendato, do escultor polaco Igor Mitaraj: é conhecida como “a cabeça” e se no início não agradou, agora é ponto de encontro junto à torre que é o único vestígio da antiga câmara municipal.

Colina de Wawel

É num dos topos da cidade velha, mais exactamente na ponta da lágrima invertida que esta parece desenhar nos mapas, que se encontra a colina de Wawel, provavelmente o conjunto mais emblemático da Polónia. É território “sagrado”, onde, durante séculos, os mesmos de Cracóvia-capital, se reuniam os poderes terrenos e divinos: castelo e catedral.

A catedral é considerada o mais importante edifício da Polónia – aqui foram coroados (e sepultados) quase todos os seus monarcas. É, portanto, uma espécie de concentrado da história polaca, europeia e até mundial: desde a “rainha santa”, Jadwiga, que herdou o trono aos 10 anos, a João Paulo II que a canonizou (e aqui tem uma capela), passando pelo “D. Sebastião polaco”, o rei Ladislau que desapareceu na Bulgária, em combate contra os otomanos, cujo corpo não foi encontrado, e por João III Sobieski, o líder do exército europeu que venceu os otomanos em Viena. É, também, um tratado de arte medieval, renascentista e barroca, na sua nave principal e nas suas capelas (18), cada qual mais ostensiva – e novamente o encontro com vitrais (e murais) arte nova.

Ainda subimos as escadas de madeira empinadas até ao “Sigismundo”, o sino de quase 13 toneladas que, rezam as crónicas, pode ser ouvido a 30 quilómetros de distância e concede um único desejo: o casamento; também descemos às criptas, heróis e realeza em repouso eterno. Mas é cá fora que ouvimos a história de Krak, o sapateiro que, com uma ovelha cheia de enxofre, derrotou um dragão, casou com a princesa, tornou-se rei e ergueu o castelo de Wawel. O “covil” do dragão (uma gruta com vários milhões de anos) pode ser visitado e o próprio dragão pode ser visto nas margens do Vístula.

Aumentar

A residência real é um castelo-palácio de casca “bruta” e interior renascentista. Ficamo-nos pelo pátio, alvo e elegante nas suas arcadas em vários níveis: um capricho real, que, indiferente à exiguidade topográfica, quis um espaço enorme, de proporções perfeitas – criou-se, então, uma fachada que é apenas muro. É aqui que está um dos chakras do mundo: não o vemos, mas, pelo sim, pelo não, cumprimos a tradição e tocamos na parede para recarregar energias.

Kazimierz

Não nos afastamos muito da cidade velha e prosseguimos, aliás, em território património mundial da UNESCO (desde a primeira lista, em 1978) no bairro de Kazimierz. Agora é conhecido como o bairro judeu, mas foi exemplo da (boa) convivência entre cristãos e judeus. Dizem que não há na Europa outro local que melhor preserve a atmosfera judaica dos tempos pré-II Guerra Mundial: na Rua Szeroka, que mais parece uma praça, anoitece como numa fotografia a sépia – as luzes amarelas, o empedrado gasto, as esplanadas, as fachadas coloridas parecem ecoar fantasmas do passado. Mas isto é porque a noite ainda não se instalou no que é um dos bairros mais boémios de Cracóvia (“o Bairro Alto daqui”, compara Monika), com bares militantemente originais e restaurantes orgulhosamente judaicos (e como casas antigas, panos de renda, fotos de família em várias salas).

Estamos à vista das duas mais importantes sinagogas (sete, três das quais em funcionamento), a Velha e a (pequena) Remuh e de uma lenda sangrenta: num pequeno rectângulo arborizado diz-se que se realizou um casamento judeu numa sexta-feira e a festa fez esquecer o sabbath (que começa ao anoitecer) – o rabi, irado, terá amaldiçoado os noivos e os convidados, que morreram ali. Oficialmente, porém, este é um memorial “ao martírio de 65 mil judeus polacos de Cracóvia”. Escutamos a história enquanto ouvimos música klezmer (música tradicional dos judeus da Europa central e oriental) que sai de vários locais. Vemos livrarias, fachadas antigas pintadas ou cobertas de heras, pátios jardinados, o Hotel Rubinstein (ao lado da casa onde nasceu Helena Rubinstein, que haveria de revolucionar o mundo dos cosméticos) e o Hotel Klezmer Hois (antigo mikvah, banhos rituais judeus).

Se hoje chegamos a Kazimierz e o vemos vital é porque vive uma renascença. Depois da expulsão dos judeus (para o gueto), a zona entrou em decadência, de que começou a recuperar no final dos anos 1980. Primeiro, com o Festival da Cultura Judaica, organizado anualmente em Junho e um dos mais importantes do mundo, depois com Steven Spielberg e A Lista de Schindler, em parte filmado aqui.

Podgórze

Há um vazio incomensurável que invade o espaço onde se espalham algumas cadeiras. Tempos houve em que eram também armários, sofás, espelhos, livros, tudo o que os judeus podiam transportar – atravessámos o Vístula para o bairro Podgórze e esta é a Praça dos Heróis do Gueto, outrora a porta de entrada deste (chegou a albergar 18 mil pessoas, até à sua liquidação em 1943: os habitantes foram abatidos à vista ou enviados para campos de concentração). Por agora ficamos a saber a história da Farmácia da Águia (Pod Orlem, entretanto feita museu), cujo proprietário foi, “talvez”, o único não judeu a permanecer no o gueto. Roman Polanski dedicar-lhe-ia o óscar pelo filme O Pianista – o realizador sobreviveu ao gueto: “De repente, senti-me emparedado”, leremos num pedaço de papel amarelado na Fábrica de Schindler.

O carácter industrial da zona acentua-se e nem parece que estamos num dos locais mais turísticos da cidade até vislumbrarmos uma multidão diante da fachada da fábrica – ao lado, o MOCAK, centro de arte contemporânea e feições industriais (com a reflexão sobre o Holocausto como epicentro da sua programação), passa quase despercebido. Oskar Schindler era quase desconhecido na Polónia até Spielberg recuperar a sua história e agora a sua antiga fábrica é um museu onde se conta a vida dos judeus de Cracóvia durante a II Guerra Mundial. Embora se comece no antes, no “último Verão feliz”, o de 1939, e o regresso das férias para o terror. A 1 de Setembro começa a guerra, Cracóvia é tomada a 6 e a 11 é instaurada a Nova Ordem dos alemães. Começa a germanização de Cracóvia: os professores da universidade são presos e deportados, o governador geral instala-se no castelo de Wawel, constroem-se bairros para acomodar alemães; começa a vida polaca clandestina, de resistência, “não só sabotagem, também ensino, cultura”. “A Polónia era território para colonizar”, lembra Monika, “os polacos eram para escravizar”.

É esta a história que aqui se conta, numa exposição informativa e interactiva, sóbria e comovente. “Andamos” num eléctrico, entramos numa casa do gueto, vemos fotos, filmes (“os alemães documentavam tudo”) e objectos (entre estes, uma macabra caixa de cigarros feita com pele humana). Pelo meio, conhecemos um pouco de Schindler e da sua fábrica de panelas que salvaram milhares de judeus; terminamos numa sala cheia de luz, animada por música klezmer e com declarações em várias línguas sobre Schindler. Num livro branco, regista-se o amor, no negro o desprezo: o avô de Monika sobreviveu à guerra. “Dizia que tudo é história.”

Auschwitz-Birkenau

Tudo pode ser história, mas, como leremos numa parede em Auschwitz, “aquele que não lembra a história está condenado a vivê-la novamente” (George Santayana). É assim que fazemos a viagem, pouco mais de uma hora, entre a banalidade, por vezes bucólica, da paisagem, e o desconcerto da realidade e da memória histórica. Não se vai ao (agora) Museu de Auschwitz-Birkenau impunemente: é o espelho onde a humanidade vai confrontar a sua desumanidade.

Um estacionamento gigante, um mar de gente à espera de entrar num dos capítulos mais negros (e mais documentados – nem todos os genocídios têm um Auschwitz) da história. É possível visitar o museu de forma independente (entradas limitadas); a maioria segue em visitas guiadas – o guia, chamado “educador”, voz baixa, pausada, numa espécie de litania do horror descrevendo a “vida” no campo, que nos chega por auriculares. É quase uma linha de montagem turística: garante-se que apenas um grupo está em cada sala expositiva, subimos e descemos escadas desencontrados (e cabisbaixos). Não foi sempre assim, explicam-nos, mas o número de visitantes aumentou tanto que “parecia um parque temático, não havia respeito pelo local”.

Foto Kacper Pempel /Reuters

A ironia do infame Arbeit macht frei (“o trabalho liberta”) na entrada do campo onde se ensaiou a solução final, o Holocausto, arame farpado, blocos de tijolo vermelho – 30 de pé, 13 abertos. Auschwitz é o campo mais pequeno, contudo é aqui que se mostram os objectos mais tristemente famosos: próteses, malas, óculos, sapatos, roupas de bebé, louça, toneladas de cabelo. Visitamos celas, passamos o muro dos fuzilamentos, a praça dos enforcamentos, o hospital (“a antecâmara do crematório”) – e longos corredores com as fotografias dos prisioneiros ao chegar (alguns esboçando sorrisos postiços que gelam, a maioria inexpressivos), as datas de entrada e da morte: poucos meses, no máximo.

Tudo termina como terminava, do lado de fora do arame farpado, na câmara de gás que se mantém de pé, ligada ao crematório – com vista desde a casa do comandante do campo, Rudolph Hess: a sua mulher descreveria os anos que passou em Auschwitz como os mais felizes da sua vida; ele seria julgado em Nuremberga e enforcado aqui.

Em Birkenau (viagem de poucos minutos) somos esmagados pela vastidão: como a maioria das suas 300 barracas foi destruída, é um campo verde, sem fim, que vemos, passada a icónica fachada por onde entravam os comboios de prisioneiros. Seguimos pela plataforma como os que eram logo seleccionados para a morte – direcção: câmaras de gás. Aqui eram quatro, enormes (duas mil pessoas em cada um), complementadas com crematórios – elevadores uniam-nas numa máquina mortal eficiente: Auschwitz foi o ensaio, “aqui tudo era maior, mais eficaz”. Restam as ruínas, mesmo ao lado de um memorial: em dezenas de línguas, regista-se, “para sempre”, “o grito de desespero” no lugar onde os nazis exterminaram um milhão e meio de pessoas, lemos em ladino, a língua dos judeus sefarditas (os de Portugal e Espanha).

Percorremos o campo das mulheres, entre edifícios conservados e ruínas de tijolo para terminarmos na barraca 25, a única aberta: para aqui vinham as mulheres mais fracas; quando ficasse cheia (700 pessoas, “normalmente em três dias”) eram mortas. A barraca 25 como metonímia: o lugar onde a esperança vinha morrer.

Minas de Wieliczka

Há (mais) uma lenda na origem da mina de sal de Wieliczka: a protagonista é uma princesa húngara que, prometida a um príncipe polaco, pede ao pai sal de gema, raro na Polónia (o “ouro branco”), e atira o seu anel ao poço da mina ordenando-lhe que a seguisse até Cracóvia. À chegada, pediu a mineiros que escavassem um buraco: encontraram um pedaço de sal e o seu anel. Kinga, de seu nome, tornou-se padroeira dos mineiros de sal da Polónia e a capela que leva o seu nome na mina de Wieliczka (em funcionamento entre o século XIII e 1996) é não só a maior câmara, como um verdadeiro prodígio do engenho (e arte) humana. Chamam-lhe, aliás, a “catedral subterrânea da Polónia”, pelo tamanho e pela decoração, labor de três mineiros autodidactas ao longo de várias décadas na viragem do século XIX para o XX – todos os domingos há missa, às vezes concertos e casamentos.

Foto Uma das galerias da mina de sal Kacper Pempel /Reuters

Estamos em território eminentemente salgado – o que vemos às vezes parece madeira, outras, granito, mas é quase sempre sal (pouco cristalino). “Provem”, incita a guia, Madalena Dudek. E o que vemos é grandioso: nos compridos túneis abrem-se várias câmaras (sempre decoradas com esculturas e baixos relevos), algumas com capelas, outras com recriações históricas do trabalho na mina, lagos, incluindo um com “320 quilos de sal por metro cúbico, mais do que o mar Morto”.

Aumentar

Em funcionamento entre o século XIII e 1996, a mina começou a receber visitas turísticas no início do século XVIII (ainda que o primeiro turista tenha chegado no século XVI – Copérnico). Dos 300 quilómetros escavados em nove níveis (o mais fundo, a 327 metros), apenas estão abertos três quilómetros, divididos entre 22 câmaras e galerias. Há ainda um sanatório (para tratamento de alergias crónicas, por exemplo) a 235 metros de profundidade, um restaurante, um cinema e várias lojas de souvenirs – uma espécie de parque de diversões onde não falta bungee-jumping.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pierogi & co. na Capital Europeia da Cultura Gastronómica Foto Há que confessá-lo: o workshop de pierogi reservado para a nossa última noite em Cracóvia foi uma desilusão. Afinal, no restaurante Kogel Mogel já estava tudo preparado (o recheio e a massa) e aos participantes ficou apenas reservada a tarefa de os moldar – como um rissol, com as bordas trabalhadas mais ou menos à vontade de quem confecciona. O jantar, esse, não desiludiu quem gosta de pierogi (e nós adoramos): as entradas são um sortido destes, de carne, de espinafres, de queijo cottage, os ruskies (os nossos preferidos, com batata, cebola e queijo cottage)...; quiséramos nós, a sobremesa também seria de pierogi, de chocolate, mirtilos... Se a Itália tem a pizza, a Polónia tem os pierogi e estes serão ainda mais omnipresentes em Cracóvia durante 2019: a ex-capital polaca é a Capital Europeia da Cultura Gastronómica, a primeira da história (vencendo Lisboa na “corrida”), título atribuído pela Academia Europeia da Gastronomia. Preparam-se para este ano viagens ao passado – receitas da corte, da burguesia e da academia – ao mesmo tempo que se abrem portas ao futuro, com chefs de todo o mundo a discutirem a gastronomia do século XXI e com “cozinha virtual” – workshops que poderão ser seguidos pela Internet. E não se esquece uma herança medieval que continua bem viva hoje: os postos de comida ambulante, onde não faltam os obwarzanek krakowski, uma espécie de bagels (pão em forma de anel: interior algo “elástico”, crosta dourada polvilhada de sal e sementes de papoila) e a zapiekanka, uma baguete aberta com queijo e cogumelos servida tostada, vão ser reforçados. Não falta cultura gastronómica em Cracóvia. Testemunhamo-la em vários restaurantes, de uma forma ou de outra, apostados na criatividade, nos sabores da estação, em ingredientes de qualidade (e proximidade) ao serviço da gastronomia tradicional (omnipresentes, além dos pierogi: bife tártaro, sopa zurek e kotlet schabowy, costeleta de porco panada). O Szara Gęś (“Ganso Cinzento”) é provavelmente o epítome de todas estas características: o menu é tradicional – e local: o ganso abunda e pode, aliás, fazer-se uma refeição só com ele, desde a entrada (foie gras com chocolate branco), à sobremesa que leva o nome da casa e imita um ovo de ganso –, a apresentação e o empratamento surpreendentes. Tudo num espaço que é em si merecedor de visita, ou não fosse um dos mais antigos edifícios de Cracóvia, com pedra na parede e nas arcadas, decoração cosmopolita, atendimento cuidado e vista para Rynek Glówy. Também aqui, mas a um mundo de distância, o Piano Rouge (também bar) não se distingue pela comida, banal, mas pelo espaço. Numa cave que parece uma gruta, recriou-se o ambiente burlesco de cabaret oitocentista, e os jantares são acompanhados por música ao vivo, tendência jazz. No Pod Barem, o ambiente é quase o de uma casa, mobiliário antigo e pintura contemporânea (e subversiva), entre o burguês e o rústico, e a comida do mais tradicional: das sopas, incontornáveis na gastronomia polaca, passando pelos maczanka (enrolados com carne de porco e molho de cebola), os gołąbki (rolos de couve com recheio de cogumelos) ou arenque fumado, terminando em peixe de rio ou as muitas carnes (como o nosso pato “ao estilo polaco”). Este é um restaurante incontornável na cidade, se atendermos às muitas fotos que adornam as paredes – desde Lech Walesa aos prémios Nobel da literatura Wislawa Szymborska e Czeslaw Milosz (ambos viveram em Cracóvia).

Guia Como ir A Ryanair voa directamente entre Lisboa e Cracóvia à quinta-feira e ao domingo e entre o Porto e Cracóvia à segunda e sexta-feira. Onde ficar Golden Tulip Krakow City Center

Ul. Łobzowska 8, 31-140

Cracóvia

Site Onde comer Piano Rouge

Rynek Glówny 46

Cracóvia

Site Szara Gęś

Rynek Glówny 17

Cracóvia

Site Pod Baranem

św. Gertrudy 21

Cracóvia

Site Kogel Mogel

Ul. Street 12

Cracóvia

Site

A Fugas viajou a convite do Turismo da Polónia