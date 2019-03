Semedo ganha o penálti e Messi desata o “nó” do Barcelona

Foi com um penálti ganho por Nélson Semedo que o Barcelona desbloqueou o jogo frente ao Rayo Vallecano, neste sábado, numa vitória por 3-1. Com este resultado, na jornada 27, os catalães responderam à vitória do Atlético de Madrid (1-0 ao Leganés), mantendo sete pontos de vantagem no topo da Liga espanhola.

O Rayo até saiu na frente, no Camp Nou, com um golo de De Tomás, aos 24 minutos. Aos 50’, já depois de Piqué ter empatado o jogo, Semedo foi derrubado na área do Rayo e Messi converteu o penálti. Suárez ainda ampliou a vantagem, aos 82 minutos, dando tranquilidade ao “Barça” até ao final da partida.

No Rayo, destaque para a titularidade do português Bebé, bem como do ex-FC Porto Imbula e do ex-Vit. Setúbal Advíncula.