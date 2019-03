Penálti tardio salva Sporting no Bessa

O Sporting venceu o Boavista, por 2-1, neste sábado, em jogo da ronda 25 da I Liga. Com este resultado, no Bessa, os leões não deixam escapar o Sp. Braga – que venceu o dérbi minhoto –, na luta pelo pódio, enquanto os “axadrezados” mantêm o 12.º lugar, com três pontos de vantagem para a zona de descida.

No Porto, o Boavista saiu na frente do marcador, com um golo de Neris, logo aos três minutos. O lance acabou por motivar alguma discussão, já que o jogador do Boavista surgiu isolado, partindo de posição-limite de fora-de-jogo. O VAR validou a jogada e João Pinheiro, por extensão, validou o golo.

Aos 17 minutos, Rapinha cruzou rasteiro, da direita, e Edu Machado, tentando evitar a finalização fácil de Acuña, acabou por fazer autogolo.

O 1-1 só se alterou com um penálti cometido pelo mesmo Edu Machado, já aos 90+1. Após validação do VAR, Bruno Fernandes converteu o castigo máximo e deu o triunfo ao Sporting.