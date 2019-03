Miguel Oliveira parte da 17.ª posição na sua estreia em MotoGP

Miguel Oliveira vai partir do 17.º lugar para o Grande Prémio do Qatar, prova que marcará a estreia do português no Mundial de MotoGP. Oliveira rodou em 1m55,122s e conseguiu bater o companheiro de equipa, Hafizh Syarhin, que ficou em 22.º e penúltimo lugar. O português vai, assim, partir da sexta linha da grelha, entre Espargaró e Rabat.

Apesar deste resultado, a marca registada na Q2 não foi suficiente para garantir a Oliveira o apuramento para a Q1, na qual se discutiu a pole position. Para esta primeira prova do Mundial, a pole ficou na mão de Maverick Viñales, que bateu Andrea Dovizioso e o campeão do mundo Marc Márquez. Nota, ainda, para as marcas modestas de Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (o espanhol somou duas quedas neste sábado) que, tal como Miguel Oliveira, não conseguiram lugar na Q1.

A corrida está marcada para este domingo, pelas 17h (hora de Portugal Continental).