Liu Hong é a primeira mulher a fazer 50km marcha em menos de quatro horas

A chinesa Liu Hong estabeleceu neste sábado um novo recorde mundial nos 50 quilómetros marcha, no Grande Prémio de Huangshan, na China, e tornou-se a primeira mulher a fazer a distância em menos de quatro horas.

Hong, campeã olímpica e recordista mundial dos 20 quilómetros, conseguiu um tempo de 3h59m15s, menos cinco minutos em relação à marca anterior, da compatriota Liang Rui (4:04.36).

Linag Rui caiu para o terceiro lugar na tabela de melhores marcas na distância, uma vez que a também chinesa Li Maucuo, segunda neste sábado, melhorou o anterior máximo, ao fazer 4h03m51s.

O quarto melhor tempo pertence à portuguesa Inês Henriques, actual campeã europeia e do mundo, com 4h05m56s, precisamente na conquista do título mundial, em Londres 2017.