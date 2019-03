Lance polémico, hat-trick de Sterling e City firme na liderança

O Manchester City vai terminar a jornada 30 da Liga Inglesa na liderança. A equipa de Bernardo Silva, que foi titular, venceu o Watford, por 3-1, um resultado que começou a ser construído com alguma polémica.

Aos 46 minutos, Agüero e Sterling foram lançados por Gundogan. O argentino fez um passe para Sterling que, em posição de fora-de-jogo, tomou parte activa na jogada, disputando a bola com Janmaat e tentando, até, jogá-la. Esta acabou por entrar na baliza, após Janmaat cortar contra o pé de Sterling, e o árbitro assistente assinalou – e bem – o respectivo fora-de-jogo. Só que, depois de uma conversa entre o assistente e o árbitro principal, o golo foi validado.

A partir daqui, o jogo “desbloqueou” e o City fez o 2-0, aos 50 minutos, novamente por Sterling, e o 3-0, aos 59 minutos, com o hat-trick do extremo inglês. Deulofeu ainda reduziu, mas de nada valeu o golo do espanhol.

Este resultado coloca pressão no Liverpool que, se não vencer o Burnley, neste domingo (12h), deixará o City com quatro pontos de vantagem.