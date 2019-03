Estafeta portuguesa no Mundial de triatlo

A estafeta mista portuguesa, constituída por Melanie Santos, João Silva, Vera Vilaça e João Pereira, ficou hoje na 11.ª posição, entre 18 equipas, na primeira prova do campeonato do Mundo de triatlo, em Abu Dhabi.

Melanie Santos foi a primeira a entrar em acção e passou o testemunho a João Silva no sétimo lugar, a mesma posição que este entregou a Vera Vilaça.

João Pereira recebeu, depois, o testemunho no 11.º posto, ainda chegou a andar em oitavo, mas fechou em 11.º, com um total de 1:25.52 horas, mais 1.36 minutos do que a Austrália, vencedora da prova, à frente dos Estados Unidos e da Nova Zelândia.

Na sexta-feira, João Pereira tinha sido 12.º e João Silva 16.º, na prova masculina, enquanto Melanie Santos foi 23.ª e Helena Carvalho 42.ª, na competição feminina.