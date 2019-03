Casais inter-raciais chegam aos emojis e têm 71 opções ao dispor

Foi dado mais um passo no caminho de tornar os emojis mais inclusivos e representativos. Em breve, os smartphones passarão a contar com ícones de casais inter-raciais. A proposta já estava a ser trabalhada há mais de um ano pela aplicação Tinder e a Emojination, mas a aprovação pelo Unicode Consortium​ — empresa encarregada de definir o padrão global para os emojis — só foi confirmada esta semana. No total, os utilizadores terão ao seu dispor 71 combinações.

Se olharmos para o actual teclado de emojis, percebemos que já possível utilizar ícones de casais homossexuais, apesar de estes apenas estarem disponíveis na cor amarelo-padrão. Depois da aprovação do Consórcio Unicode, falta agora as empresas decidirem quando é que os emojis de casais inter-raciais vão estar disponíveis.

“Queremos ter emojis de casais inter-raciais nos teclados das pessoas não apenas para promover a igualdade, mas também para disseminar a aceitação de todos os casais independentemente da sua cor de pele”, diz Jenny Campbell, chefe do departamento de marketing do Tinder, em declarações ao Guardian. “Os nossos utilizadores procuram formas de se expressarem visualmente e de se verem reflectidos na linguagem tecnológica quotidiana.”

No ano passado, a aplicação de encontros Tinder lançou uma petição com o mote “#RepresentLove” ["Representar o amor"], para apelar à inclusão de casais inter-raciais nos emojis. A petição enviada à Unicode reuniu mais de 50 mil assinaturas.

Menstruação e acessibilidade reduzida

Durante este mês vão também chegar aos smartphones 230 novos ícones que ilustram experiências de quem vive com acessibilidade reduzida. Com eles virá também um novo emoji de uma gota de sangue para representar a menstruação.

A representatividade nos símbolos utilizados nas trocas de mensagens é um processo que tem vindo a ser melhorado. Em 2016, foram adicionados 13 novos emojis de mulheres com diferentes profissões nas áreas de tecnologia, indústria, saúde, ciência, educação, agricultura, alimentação e empresas. Até então, estas profissões eram exclusivamente representadas por emojis masculinos.