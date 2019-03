No Dia da Mulher, o PÚBLICO em parceria com a Santillana e o Museu Nacional de Etnologia apresentam o livro FÊMEA – uma história ilustrada das mulheres, promovendo o debate “Ser Mulher Hoje” com inauguração da exposição com as ilustrações do mesmo livro.

À conversa estarão Anália Torres, professora catedrática de Sociologia e Fundadora e Coordenadora do CIEG - Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, Manuel Lisboa, professor catedrático de Sociologia e Director do Observatório Nacional da Violência e Género, Inês Brasão, autora do livro e Professora de Sociologia no ESTM (Instituto Politécnico de Leiria) e Ana Biscaia, ilustradora do livro e designer gráfica.

Um debate com moderação da jornalista do PÚBLICO Helena Pereira.