Gautam Agarwal: Como a neurociência inspira Inteligência Artificial mais avançada?

Neste episódio do podcast Quarenta e Cinco Graus, Gautam Agarwal fala sobre as forças e fraquezas do cérebro humano e das versões actuais de Inteligência Artificial, e compara esses dois modelos de inteligência.

Gautam Agarwal é neurocientista, doutorado pela Universidade da Califórnia (Berkeley), e está actualmente a fazer um pós-doutoramento no Laboratório de Neurociência dos Sistemas do Centro Champalimaud, onde a sua investigação tem passado sobretudo por usar jogos para estudar as diferenças entre a maneira como seres humanos e algoritmos de Inteligência Artificial procuram soluções para os mesmos problemas. Este método tem o potencial de permitir, por um lado, compreender melhor o funcionamento do cérebro humano e, por outro, ao estudar os mecanismos do nosso cérebro que se mostram mais eficazes, obter inspiração para o desenvolvimento de IA mais capaz.

Em conversa com o economista José Maria Pimentel, fala sobre os desafios que subsistem na tentativa de criar IA de nível humano (a chamada general AI), mas também, no sentido contrário, sobre as limitações da nossa própria cognição. A propósito do cérebro humano, que acabou por ser o que toma mais tempo da conversa, a conversa flui por tópicos desde o modo como aprendemos ao papel do inconsciente (e o mistério da consciência), a meditação, o recente interesse da ciência pelas substâncias psicadélicas, os dois hemisférios do cérebro e ainda os motivos por que sonhamos.

Nota do autor: a conversa foi gravada em inglês.