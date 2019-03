Reitor de Coimbra nomeia estudante do Conselho Geral para chefe de gabinete

O reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, nomeou para chefe de gabinete um dos cinco representantes dos estudantes no Conselho Geral (CG) da UC. Luís Bento Rodrigues é o representante dos estudantes de doutoramento no CG e estava desde 2016 no cargo, pelo segundo mandato consecutivo.

Antes disso, primeiro enquanto estudante da Faculdade de Farmácia depois enquanto estudante da Faculdade de Direito, foi eleito três vezes representante dos estudantes de licenciatura e mestrado para mandatos de dois anos, entre 2008 e 2014.

O CG é o órgão que elege o reitor, sendo composto por 35 elementos, cinco dos quais estudantes. As eleições para reitor da UC, que decorreram no início de Fevereiro e envolviam quatro candidatos, foram à segunda volta. Amílcar Falcão obteve 19 votos e Ernesto Costa 15. Os estudantes votaram em bloco no então vice-reitor, Amílcar Falcão.

Ao PÚBLICO, o reitor garante que “só depois de ganhar as eleições” fez o convite e que essa questão “nunca foi discutida” nas reuniões que teve com os estudantes enquanto candidato. Diz que a escolha de Luís Rodrigues é uma questão de “competência e perfil” para o cargo, elencando características como a confiança e o conhecimento da lei. “Conheço-o, foi meu aluno [em Farmácia], foi de Direito”, refere, acrescentando que é igualmente importante ter “alguém que dê também assessoria jurídica”.

O novo chefe de gabinete explica também ao PÚBLICO que durante o processo eleitoral nunca esteve em cima da mesa a atribuição de um cargo, afirmando que a sua orientação de voto “foi decidida em grupo”, no âmbito um projecto “democrático” que envolve cerca de 40 pessoas de doutoramento. Com a nomeação, Luís Rodrigues deixa de fazer parte do CG.

Para além do chefe de gabinete, foram também empossados nesta quarta-feira, o novo administrador da UC, Sérgio Vicente e o administrador dos serviços de acção social da universidade, Nuno Correia, que desempenhava o cargo de chefe de gabinete do anterior reitor, João Gabriel Silva.