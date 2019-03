Polícia suspeita que corpos carbonizados pertencem a mãe e filha

Tudo aponta para que os corpos carbonizados encontrados nesta quinta-feira no interior de uma viatura em chamas na zona da Lagoa de Albufeira, no concelho de Sesimbra, pertençam a uma mãe e à respectiva filha.

A mulher de 43 anos terá morto a filha de dez, suicidando-se em seguida, suspeitam fontes policiais ligadas à investigação.

Quando deu conta do desaparecimento e leu um bilhete que lhe tinha sido deixado pela companheira, o pai da criança participou o caso à GNR da Costa da Caparica, localidade onde morava esta família. Embora o bilhete não fosse explícito, o homem temeu o pior. A mulher sofria de depressão e estaria a passar por problemas financeiros e laborais.

Os dois corpos haviam de ser encontrados horas mais tarde, completamente carbonizados. O estado em que ficaram implicará que a sua identificação tenha de ser feita através de análises dentárias e de ADN. As autoridades também não conseguiram identificar a matrícula nem o número do chassi do veículo, por este ter ficado completamente carbonizado.

Linhas de apoio SOS Voz Amiga 800 209 899 (número gratuito) 213 544 545 912 802669 Conversa Amiga 808 237 327 210 027 159 SOS Estudante 239 484 020 Voades — Vozes Amigas de Esperança 22 208 07 07 Voz de Apoio 22 506 070

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal.