Bom tempo regressa com temperaturas acima dos 20 graus no fim-de-semana

Depois de uma semana chuvosa, o Sol volta a brilhar neste fim-de-semana. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma pequena subida da temperatura já a partir desta sexta-feira.

Ao longo deste dia, o céu vai manter-se “geralmente pouco nublado” com vento fraco a moderado na generalidade do território – excepto nas terras altas e na costa a sul do Cabo Carvoeiro. O IPMA alerta para a possibilidade de formação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro e neblina matinal em alguns locais.

Em Lisboa, são esperados para esta sexta-feira 16ºC de máxima e 10ºC de mínima. No Porto, a temperatura máxima é também de 16ºC, mas a mínima esperada é de 7ºC. O ponto mais quente de Portugal Continental será Faro, com uma máxima esperada de 20ºC e mínima de 9ºC. No Funchal, espera-se 22ºC e 16ºC de mínima.

Para o fim-de-semana, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo na generalidade do território – à excepção dos Açores. No sábado, a máxima esperada em Lisboa será de 20ºC e a mínima de 10ºC. No Porto, a máxima será de 17ºC e a mínima de 8ºC. Os locais mais quentes serão, mais uma vez, Faro e Funchal, com 22ºC e 23ºC de máxima, respectivamente.

No domingo, o céu vai estar limpo a Sul, mas nublado no Norte e Centro. A temperatura máxima prevista em Lisboa será de 19ºC, 17ºC no Porto e 23ºC em Faro e Funchal.