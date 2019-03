Carta aberta pede o fim da violência doméstica

Uma carta aberta, assinada por mais de 160 mulheres, dirigida ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e aos restantes órgãos de soberania nacionais, pretende chamar a atenção para o “fim da violência doméstica e de género”.

Num comunicado enviado às redacções, as responsáveis da iniciativa, de onde se destaca a apresentadora Catarina Furtado, Alice Frade da associação P&DFactor, e Alice Brasil da União de Mulheres Alternativa e Resposta, explicam que a acção colectiva foi levada a cabo com um sentido de urgência destas mulheres para que se “ponha fim à violência doméstica”.

“Muitas mulheres encontraram na subscrição desta carta aberta a sua forma de intervenção e de dizer ‘estamos atentas e sabemos que podemos fazer mais face ao terror a que muitas mulheres estão sujeitas’”, referem.

A carta subscrita por uma grande variedade de mulheres com relevo na sociedade portuguesa inclui as assinaturas de Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, a actriz Daniela Ruah e Paula Teixeira da Cruz, ex-ministra, entre muitas outras.

“…Sabemos que ainda existem problemas graves, nomeadamente discursos e práticas que legitimam a violência e que, teimosamente, impedem a diminuição das discriminações e, com estas, a violência contra mulheres”, lê-se na missiva.

“O sistema continua a revelar fragilidades inadmissíveis que evidenciam uma cultura de discriminação que questiona, quase sempre, a palavra das mulheres”, escreve o grupo de 163 mulheres, no dia em que se cumpre o luto nacional pelas vítimas de violência doméstica.

Na véspera do dia Internacional da Mulher, as signatárias afirmam que precisam de “práticas diárias, procedimentos e atitudes centrados nos direitos das mulheres, nomeadamente através de um plano de protecção desenhado à medida da situação de cada uma”, para que a sua segurança seja “efectiva”.

É necessário passar “da narrativa à acção, lembrando que todas as políticas públicas precisam de ser articuladas e coerentes” e que a justiça tem de ser “mais eficaz na protecção”, pondo as vítimas no “centro das decisões”, argumentam.

Apesar de notarem que a sociedade é “menos tolerante à violência que é exercida contra as mulheres”, reconhecem que “ainda existem problemas graves”, que revelam fragilidades no sistema de apoio e protecção às vítimas e na penalização dos agressores.

Essas falhas acabam por não conseguir travar os autores dos crimes de violência doméstica e tornam-se incapazes de proteger, prevenir e fazer justiça. “Há, por isso, muito caminho a percorrer”, resumem.