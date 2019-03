Virtudes públicas, vícios privados

1. A virtude de Mário Centeno. O titular das Finanças tem sido sistematicamente o ministro mais popular deste Governo, o que é extraordinário. Ficará para a história por vários motivos e este será seguramente um deles. E tem uma especial virtude que é o de ser muito claro nas suas declarações, ao contrário de outros membros do Governo. Vejamos o caso da recapitalização do Novo Banco e do empréstimo ao Fundo de Resolução que o Estado terá que fazer em breve. Em entrevista à RTP, Centeno assumiu que esta operação de recapitalização terá "impacto" este ano no défice do país, mas que quase não se sentirá. Porquê? Porque existem almofadas que vão poder "acomodar até 800 milhões de euros". E explicou quais são: a recuperação da garantia dada pelo Estado ao BPP, a contenção da despesa "em linha" com o previsto este ano, a existência de um "melhor saldo da Segurança Social" e de "receitas do IRS a crescer acima dos 6%". Isto mesmo disse detalhadamente Mário Centeno, congratulando-se pela capacidade do Governo em conseguir gerar o "equilíbrio" nas contas públicas. O Novo Banco é um "pesadelo que parece que não vai acabar", desabafaria o ministro.

Claro que isto pode parecer contraditório com as frases ditas minutos antes de que "não há transferência de riqueza dos contribuintes para o Fundo de Resolução e do Fundo de Resolução para o Novo Banco" e de que "nenhum euro dos impostos dos portugueses está a ser usado". Principalmente, se tivermos em conta o objectivo enunciado por este Governo de terminar 2019 com défice quase zero. Dito de outro modo, perante este imprevisto, nas palavras do Governo, o défice deste ano não vai mesmo ser revisto em alta na mesma medida do imprevisto?

Falta, também, explicar ainda outra coisa: o que acontecerá no futuro pelo facto de o Estado ainda manter 25% do capital do Novo Banco. Poderá voltar a dizer-se que "nenhum euro dos impostos dos portugueses" vai ser usado no Novo Banco?

E, por último, era muito importante que se esclarecesse a dúvida que ontem no Parlamento Mário Centeno levantou: o Novo Banco andou a vender desde 2017 activos "ao desbarato"?

2. A cataplana de Costa ganhou as eleições. Assunção Cristas, Marisa Matias, Marques Mendes e esta semana António Costa. Cristina Ferreira está a tornar-se irresistível para os políticos em ano de três campanhas eleitorais. Esta terça-feira de Carnaval, o programa das manhãs da SIC, que recebeu a visita do primeiro-ministro, acompanhado pela mulher, filhos e nora, bateu todos os recordes de audiências. No momento em que o primeiro-ministro cortava cebolas e batatas para dentro de uma cataplana e temperava o peixe, chegaram a estar 1,3 milhões de pessoas sintonizadas naquela estação de televisão. Ora, é muito mais do que os 1,033 milhões de portugueses que votaram no PS nas últimas eleições europeias. Não sei ao certo a audiência que Marisa Matias, por exemplo, registou quando esteve no mesmo programa a falar sobre como era a vida de quem cresceu no campo, mas teve seguramente muito mais do que 149 mil espectadores - número de votos que a elegeu como deputada ao Parlamento Europeu em 2014. Tem piada porque assim de repente o único político que vi naquele programa a falar exclusivamente sobre política sem entrar em revelações da vida pessoal foi André Silva, o deputado do PAN - aquele partido sensação que sem ninguém o prever foi a surpresa da noite eleitoral nas últimas eleições para a Assembleia da República. Quer-me parecer que vai subir bastante nas próximas legislativas!