Regras mudam: 50% dos novos carros que o Estado comprar têm que ser eléctricos

As regras mudaram e vão ser mais apertadas: 50% dos novos carros que o Estado comprar para serviços gerais têm que ser eléctricos. O despacho assinado pelos ministros das Finanças e do Ambiente sobre o Parque de Viaturas do Estado (PVE) foi publicado ontem à noite em Diário da República, com cerca de um ano de atraso. Em compensação, os novos critérios são mais restritivos.

Assim, a aquisição de novos carros “deve privilegiar os veículos de emissões reduzidas, como os veículos híbridos plug-in e os veículos de zero emissões ou a gasolina”. Caso as entidades públicas optem “por outras motorizações", estas opções devem “ser devidamente justificadas”.

A obrigação de 50% de veículos eléctricos aplicar-se-á apenas a veículos de ligeiros de serviços gerais. Se for preciso adquirir uma viatura que não cumpra qualquer regra dos critérios financeiros e ambientais, tem que ser pedida autorização ao Ministério das Finanças.

Em 2019, os valores máximos de emissão de CO2 são de 109g CO2/km para veículos ligeiros de passageiros e de 178g CO2/km para comerciais ligeiros.

Tal como o PÚBLICO noticiou dia 12 de Feveiro, o Governo nunca chegou a fixar as metas ambientais para os veículos do Estado em 2018, prática que foi iniciada em 2009, com o Executivo de José Sócrates. O último despacho foi o de Jorge Moreira da Silva, em 2014, para o triénio seguinte.

Questionado pelo PÚBLICO, o gabinete do ministro Matos Fernandes explicava em Fevereiro que "a revisão do referido despacho está em desenvolvimento entre o Ministério das Finanças e o Ministério do Ambiente”. Já o gabinete de Mário Centeno, disse “não ter nada para acrescentar”.

Desde 2009, aliás, que o Estado vinha a rever as quotas que eram três: a livre (veículos sem limite de emissão de CO2); a condicionada (veículos que emitem até 100 gCO2/km) e a ecológica (veículos que emitem até 95 gCO2/km)​. Para o primeiro ano em que entraram em vigor, ficou estabelecido que no máximo 70% dos novos carros do PVE tinham cumprir a quota condicionada, 20% tinham que cumprir no mínimo a quota ecológica e no máximo 10% a quota livre. Em 2017, último ano em que este tipo de metas esteve em vigor apenas 65% dos novos veículos podiam ser da quota ecológica, 30% tinham que cumprir a quota condicionada e apenas 5% tinham quota livre. Neste ano, o Estado comprou 48% dos veículos da quota ecológica (ficando abaixo da meta), 39% da quota livre (ultrapassando em muito o máximo permitido) e 13% da quota condicionada. Em 2014, por exemplo, 91% dos novos veículos emitiam entre 95 e 100 gCO2/km.