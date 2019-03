PSD quer aumentar pena máxima para seis anos por violência doméstica

O PSD propõe um aumento da moldura penal para crimes de violência doméstica de cinco para seis anos (pena máxima) com vista a permitir a aplicação de mecanismos jurídicos que sejam mais “garantísticos” da vítima. Entre os cinco projectos de lei apresentados, esta sexta-feira de manhã, no Parlamento, a bancada social-democrata defende ainda alterações à lei para que a aplicação da prisão preventiva nestes crimes seja mais directa.

“Com este endurecimento de penas, há mecanismos que passam a poder ser aplicados e que são mais garantísticos das vítimas”, sustentou a deputada Sandra Pereira, referindo por exemplo que os julgamentos destes casos passam a ser, por regra, feitos por um tribunal colectivo. Outra das consequências do aumento da pena máxima é permitir que a prisão preventiva seja aplicada mesmo se não se considerar que a conduta foi dolosa contra a integridade física, como acontece actualmente, e eliminar a possibilidade de aplicação a suspensão provisória do processo.

O PSD apresenta este pacote no Dia Internacional da Mulher e poucas semanas depois de o próprio líder da bancada Fernando Negrão ter defendido que as punições penais actuais eram as adequadas. “Na área da punição, já vimos que as medidas penais que temos são medidas correctas, não vale a pena estar com aumentos porque isso não resolve nada. Temos de pôr é quem está no terreno articulado e a dar resposta”, defendeu, no dia 7 de Fevereiro, à saída de uma reunião da bancada quando anunciou a apresentação de um projecto de resolução que recomendava a articulação de várias entidades no terreno.

Contactado pelo PÚBLICO, Fernando Negrão justificou a necessidade de “ir mais fundo", tendo em conta a “continuação do problema grave com homicídios”.

Nas alterações à lei apresentadas esta manhã, o PSD quer impedir a possibilidade de a vítima poder recusar o depoimento e pretende restringir a suspensão de execução de penas por este tipo de crimes. Os sociais-democratas consideram que nestes processos de violência doméstica ou crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual “não deve ser sequer admissível a suspensão da pena de prisão quando a pena aplicada for em medida superior a dois anos”.

Os sociais-democratas propõem ainda acções de formação obrigatórias sobre violência doméstica destinadas a magistrados que têm funções com âmbito de processo penal.