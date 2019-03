Governo e PS criticam, mas dão folga, para já, ao Banco de Portugal

Carlos Costa foi "aquele cujo nome não pode ser pronunciado" pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, na audição do Parlamento sobre o Novo Banco. Mas a actuação do Banco de Portugal no processo de resolução do Banco Espírito Santo (BES) pairou durante todo o dia de quinta-feira na Assembleia da República.

No PS e no Governo ninguém esconde o desagrado pela actuação do regulador na banca nos últimos anos e Mário Centeno até diz que "é preciso apurar responsabilidades e é preciso que essas responsabilidades tenham nomes", sem nunca referir o governador. Os socialistas mantêm o assunto na agenda mediática criando uma pressão constante, mas para já afrouxam as acções, remetendo uma comissão de inquérito sugerida pelo primeiro-ministro - que teria como alvo directo o Banco de Portugal - para depois das eleições. Objectivo? Terem mais instrumentos nas mãos para questionar o trabalho do BdP.

O primeiro desses instrumentos, e que desperta "curiosidade" ao primeiro-ministro, é o relatório da auditoria interna que avaliou as decisões e a actuação do BdP no caso BES. O documento, conhecido como "relatório Costa Pinto", está "fechado no cofre do BdP " há anos, disse o deputado socialista João Paulo Correia na comissão de orçamento e finanças no final da tarde, e foi pedido pelo BE e pelo PS na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

O segundo, e demorará mais tempo, é a auditoria pedida pelo Governo ao período antes da resolução do banco. Uma auditoria ainda não definida, mas que será semelhante à que foi feita à CGD, que incluía uma análise dos principais créditos concedidos em 15 anos. Só depois, e por fim, o PS admite avançar para uma comissão de inquérito, necessariamente, já depois das eleições legislativas, com nova composição do Parlamento.

Estes são os três instrumentos a que se juntará o relatório extraordinário que o BdP tem de entregar ao Parlamento com informação relevante sobre o estado dos bancos que tiveram injecção de capital público, como o Novo Banco.

Cada um destes documentos levará à criação de momentos de pressão sobre o Banco de Portugal, mas nem o Governo nem o PS avançarão para pedidos de exoneração. O Conselho de Ministros, tal como o PÚBLICO tinha noticiado, aprovou ontem novas regras que alargam as circunstâncias em que uma exoneração pode ser desencadeada pela Assembleia da República através de um projecto de resolução, mas o processo é difícil. Prova disso, lembrou um membro do Governo ao PÚBLICO, é o que se passa na Letónia.

Sem a possibilidade de destituição do cargo de governador, resta a pressão política e esse papel acabou por ser desempenhado mais pelo Partido Socialista do que pelo Governo na pessoa de Mário Centeno. O ministro esteve a ser ouvido durante quase três horas e nunca se referiu directamente às responsabilidades do Banco de Portugal.

O contrário fez Carlos César, apesar de ter adiado a ideia de uma comissão de inquérito para a próxima legislatura por argumentar que faltam condições e informações para que seja feita. O presidente do grupo parlamentar do PS fez questão de deixar cair, no final uma conversa com jornalistas à saída da reunião da bancada parlamentar, que "o mandato do governador já está muito comprometido".

Mas antes já tinha tirado todas as conclusões sobre o trabalho de Carlos Costa: "O BdP tinha a responsabilidade de supervisionar a banca em geral, até ao momento em que aconteceu o que aconteceu ao BES. Foi o BdP que decidiu a resolução. Foi o BdP que dividiu o banco bom do banco mau. Foi o BdP que organizou a primeira tentativa de venda e que aconselhou a desistência dessa primeira venda. Foi o BdP que organizou a segunda tentativa de venda e que que tem certamente supervisionado a actividade do Novo Banco desde que ele foi formado".

Se tudo foi responsabilidade do BdP - a que César e o Governo juntam o anterior executivo, em especial o antigo secretário de Estado Sérgio Monteiro - a pergunta da oposição e dos partidos à esquerda do PS apareceu: porquê agora?

Porquê agora?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi essa, aliás, a pergunta mais vezes ouvida na audição de Mário Centeno no Parlamento. Os partidos concordam com a realização da auditoria pedida pelo ministro, mas quiseram perceber o timing, uma pergunta feita quer por Mariana Mortágua (BE), Paulo Sá (PCP), Cecília Meireles (CDS) e Duarte Pacheco (PSD. E Centeno não respondeu. "Por que não agora?", contrapôs, considerando ser um "cisma" a pergunta.

O ministro foi ao Parlamento explicar o novo pedido de injecção de capital do Novo Banco de 1,15 milhões de euros, insistindo que o Governo nada fez de errado: "Não enganámos ninguém", referiu. Para Centeno, o problema está lá atrás, antes da resolução do BES, quando alguns activos tóxicos migraram para o Novo Banco, o que não deveria ter acontecido. "A verdade vem sempre ao de cima. O que foi tentado esconder dentro do Novo Banco como sendo um banco bom... A verdade é que parte desse banco não era bom, era muito mau", disse. "É essa parte má que hoje é um fardo que o Novo Banco carrega", acrescentou Mário Centeno.

Para o ministro "esse buraco não nasceu" agora nem no tempo de vida da actual legislatura. "Esse buraco existia antes e foi passado para o banco bom de forma totalmente inexplicável. Foi gerado no momento em que estes créditos foram originados", referiu sem nunca dizer preto no branco que o BdP foi a entidade que decidiu essa divisão.