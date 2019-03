Saudades da Blockbuster? Já só resta uma loja no mundo

Sandi Harding, gerente da loja Blockbuster em Bend, no estado norte-americano de Oregon, recebeu a 4 de Março a notícia de que o único estabelecimento resistente do franchising na Austrália iria fechar até ao final do mês. Foi então que se apercebeu — a sua loja é “a última Blockbuster do Planeta!!!!”, escreveu na conta pessoal do Facebook.

O anúncio chegou após uma chamada telefónica entre Sandi e uma estação de rádio australiana. A loja na cidade de Perth anunciou que vai encerrar e entrar em liquidação até ao final do mês, tendo o serviço de aluguer terminado na quinta-feira. A Blockbuster de Bend, que em Julho do ano passado se tornou na única loja dos Estados Unidos da América após o encerramento de dois estabelecimentos no Alaska, torna-se agora na única do mundo e até inspirou um documentário que será lançado em breve.

Mas a solidão no mercado não dá a Sandi intenções de fechar a loja, a qual foi inaugurada em 2000 e tem neste momento cerca de 4 mil clientes com mensalidade paga, revelou ao The New York Times. Em Bend, a Blockbuster é uma autêntica viagem no tempo. A icónica roupa azul dos empregados, os corredores e prateleiras com DVD e cassetes, as disquetes e computadores antigos dão aos visitantes as boas-vindas aos anos 1990. Contudo, quem lá entra nem sempre sai com um filme nas mãos — muitos ficam-se pelo merchandising da loja, com t-shirts, autocolantes, ímanes, bonés e chávenas a contribuir para que o nome Blockbuster não desapareça.

A primeira Blockbuster abriu as portas em 1985 e a marca tornou-se num fenómeno mundial que chegou a alcançar cerca de 9 mil lojas. Mas a empresa de aluguer de filmes em formato físico não resistiu à passagem do tempo, com os clientes a trocarem os seus serviços pela pirataria de filmes ou simples plataformas de streaming como a Netflix. Em 2010, a empresa declarou falência e as lojas foram fechando até só deixar uma sobrevivente.