As mãos de Isabel não perdem o fio à meada (nem fogem da terra)

Estava entre o lobo e a aldeia quando encontrou as ovelhas. Raça churra galega mirandesa, “lã bastante desafiante”. E Isabel Sá cheia de ideias, a vê-las a pastar. Na aldeia de Duas Igrejas, em Miranda do Douro, a trabalhar no projecto que tentava mediar o conflito entre o lobo “que não é mau” e a pastorícia — “porque nos interessa proteger os dois” — surpreendeu-se. Diziam-lhe muito que a lã, “uma matéria-prima natural que demora um ano a ser produzida”, em vez de valor, “só trazia problemas”.

A venda “a custos irrisórios” não cobre os gastos da tosquia anual e “muitas vezes os pastores não tinham sequer quem lhes tirasse a lã de casa”. Isabel não lhe resistiu. Porque não resiste a matérias-primas “associadas a elementos culturais da região”, “interessantes”, provenientes de animais autóctones que ajudam na manutenção de paisagens e ainda sustentam parte da população. Ainda assim, como estes animais deixaram de ser seleccionados pela qualidade de lã, esta foi perdendo qualidade. E para que se possa fazer alguma coisa dela, “é preciso escolhê-la bem”.

Isabel, 38 anos, acompanha todo o processo da tosquia, no Verão. Trabalha com três produtores no planalto mirandês. Interessam-lhe rebanhos bem cuidados, “pequeninos”, em regime extensivo. “A lã boa que encontrar, trago toda.” E depois transforma-a, sempre com as mãos. As dela e as das fiandeiras — e de um fiandeiro, “que tem vergonha de dizer que fia” à mão. São estes artesãos que lhe devolvem a lã já em fios. Ela enche-os de cor. Recorre a tintura natural à base de plantas, líquenes e cogumelos ou a corantes sintéticos, para cores mais garridas. Ao projecto que dá “aproveitamento à lã, pagando um preço justo e promovendo ofícios em desuso com a fiação manual, a malha e a tecelagem” chamou Lhana, a palavra em mirandês para lã, recentemente distinguido com um prémio de empreendedorismo e inovação atribuído pela Caixa Agrícola. Além dos fios 100% fiados à mão, vende sabonetes esfoliantes revestidos de lã cardada e depois feltrada e estojos com um kit de iniciação à fiação manual e à malha (com uma mecha de lã, um fuso de madeira feito à mão e instruções também em mirandês).

São esses fios que se espalham pela oficina para onde vai pôr as mãos a mexer, em Bragança, a cidade onde nasceu, estudou e agora vive. “Nunca pensei viver noutro sítio.” Encolhe os ombros: “Sou muito privilegiada. Sou engenheira do ambiente e acho que vivo no sítio mais preservado de Portugal. É uma área muito genuína, muito autêntica. Eu comecei a trabalhar logo mal acabei o curso com monitorização da águia real e da boneli, o que para mim era algo que só aconteceria no topo da minha carreira.” Depois, “as oportunidades foram surgindo”. “Comecei a desenvolver os meus próprios projectos. Fui sempre tendo novos desafios. Vou saindo, vou lá fora ver as coisas e quando volto dou muito valor à qualidade de vida que aqui tenho.”

Fala rápido, animada, mexe muito as mãos. Diz o que já tínhamos percebido: “Eu tenho uma mente curiosa, irrequieta, gosto de saber como as coisas se fazem.” Por isso é que quando chegar o Verão, os fios e as máquinas de madeira vão ter de arranjar espaço para as abelhas. A produção de mel, impulsionada por uma reverência ao trabalho destes insectos, é outros dos passatempos que a engenheira do ambiente quer começar a levar a sério. “Não gosto de lhes chamar hobbies para não lhes tirar valor”, desculpa-se, “tenho planos para me dedicar mais a eles”. Os projectos orbitam em redor do trabalho no Pinta, o Parque Ibérico de Natureza e Aventura, e na associação Aldeia, com sede em Vimioso. O nome da associação de preservação da natureza onde trabalha há 12 anos é um acrónimo que junta tudo o que Isabel quer para aquela região: Acção, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Investigação e Ambiente.

Por lá, dinamiza actividades para “que não se esqueçam as tradições do século XX”, mas também arranja tempo para grandes projectos. O levantamento de toda a etnobotânica da Terra Fria Transmontana que fez deu um livro. Nele, focou-se “na recolha de conhecimento e no uso que as pessoas dão às plantas”: ervas, sementes e saberes. “É quase uma transcrição directa daquilo que eles me contaram, de uma forma muito próxima.”

Uma reportagem feita na viagem da Fugas e P3 por Portugal: de 4 a 11 de Março vamos de autocaravana de Bragança a Fronteira ao sabor das histórias. Segue o diário de viagem e dê sugestões: Sem Fronteira.

Ainda não teve tempo de arrumar os materiais da última oficina que organizou. Tinturaria natural. Neste fim-de-semana, vai fazer um curso de introdução aos líquenes. Na semana anterior falou de apicultura, antes de borboletas, poda, fotografia. Já mostrou o ciclo da lã do pastoreio ao tear, em colaboração com pastores e fiandeiras. Já ela prefere “dar cor às lãs” a “perder a paciência” a fazer tricô.

Em todos os projectos a que se atira, junta uma fotografia das pessoas que com ela colaboram. Quase sempre, com idade para serem seus avós. “Não vejo muita gente como eu a pegar nisto. E não tem de ser de forma tradicionalista. Não vejo muita gente a fazer coisas mais… esdrúxulas”, ri-se, recordando o adjectivo que um desconhecido usou para a descrever. O território, olha pela janela, “está cheio de recursos, é muito rico”. “E acho que se as pessoas forem criativas, se tiverem gosto no que fazem, se forem curiosas, podem conseguir criar o seu emprego de muitas formas. Porque estas coisas aprendem-se. Eu vou ter com quem sabe e eles que me expliquem.” Pausa. “É uma grande mágoa que estas pessoas têm, não poder passar este conhecimento. Porque sabem que vai morrer com elas.”