A Casa da Doutora Farnsworth entra na Casa da Esquina com ilustrações de Mariana Rio

Este sábado, 9 de Março, a Casa da Esquina abre portas a outra casa: a da doutora Farnsworth. O espaço cultural de Coimbra vai abrigar, até 30 de Abril, o conjunto de ilustrações de Mariana Rio para o livro A Casa da Doutora Farnsworth (Circo de Ideias), da autoria de Joana Couceiro. Além dos desenhos, a exposição, que assume o mesmo nome do livro, pretende dar a conhecer os vários elementos do processo criativo, numa espécie de “visita aos bastidores” da ilustração.

A inauguração da exposição, marcada para as 16 horas, vai contar com a presença da ilustradora e da escritora, para uma sessão de apresentação do livro, que “conta a história do projecto de Mies van der Rohe para a sua ‘amiga-inimiga' Edite” e do seu desencontro.

Foto Mariana Rio

Mais populares A carregar...

A Casa do Doutora Farsnworth é a segunda história ilustrada da colecção Casas com nome, editada pela Circo de Ideias e, à semelhança do primeiro da colecção, A Casa do Senhor Malaparte, resulta de um processo colaborativo entre as duas autoras. A colecção pretende “reunir um conjunto de casas exemplares do século XX, revisitadas através de uma dimensão literária e imagética”, lê-se na sinopse.